40 Kamerleden blijven weg op Prinsjesdag

In aanloop naar Prinjesdag worden de laatste voorbereidingen getroffen in de Grote Kerk. De ceremonie ziet er dit jaar anders uit, wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Beeld ANP/Sem van der Wal

Vooral veel VVD’ers en PVV’ers zouden dinsdag verstek laten gaan. Bij de VVD is het volgens een woordvoerder ‘een persoonlijke afweging’ om wel of niet te gaan.

“We hebben net bericht gehad van het Outbreak Management Team,” zegt een woordvoerder van de Eerste Kamer. Die heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog even onder de loep genomen. “Alles is goed.” Eerder werd de ventilatie van de Grote Kerk al gecontroleerd. Ook die bleek in orde.

Geen Ridderzaal

De Troonrede wordt dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet voorgelezen in de Ridderzaal, maar in de grotere Grote Kerk. Daar kunnen, in plaats van de gebruikelijke negenhonderd genodigden, maximaal 270 mensen terecht op 1,5 meter afstand. De leden van de Eerste en Tweede Kamer zouden al 225 plekken bezetten. Het kabinet heeft besloten alleen met de ministers naar de Troonrede te komen luisteren. De staatssecretarissen komen samen op een andere locatie.

Nu er zo’n veertig Kamerleden wegblijven, betekent dat niet dat hun plekken worden opgevuld door anderen die buiten de boot vielen. Evenmin zullen er morgen lege stoelen te zien zijn. Alle stoelen worden volgens de woordvoerder verder uit elkaar gezet. “Zo zijn we nóg meer coronaproof.”