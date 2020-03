40 à 50 Nederlandse coronapatiënten op intensive care

Vooral in Brabantse ziekenhuizen is het druk op de intensive cares, maar volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is het nog wel beheersbaar. Beeld ANP

Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers.

De hoogleraar intensive care geneeskunde, die zelf leiding geeft aan de IC van het Rotterdamse Erasmus MC, benadrukt dat echt niet alleen ouderen getroffen worden door het coronavirus. “Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller dood gaan. Op de hele bevolking is dat zo'n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo'n 15 procent overlijdt. Maar meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.”

De specialist verklaart dat het ook bij de reguliere griep geregeld voorkomt dat jongere mensen op de intensive care belanden. “Dat zie je bij de griep ook: die mensen krijgen ernstige dubbelzijdige longontsteking.” Daarnaast kiezen ouderen er ook vaker voor om niet op de intensive care te worden behandeld.

16-jarige

Zaterdagavond berichtte RTL Nieuws over een 16-jarige jongen uit Breda, die besmet is met het coronavirus en op dit moment op de intensive care van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis ligt. Zijn familie roept heel Nederland op: “Word wakker en neem dit virus serieus.”

De IC-specialist vertelt ook dat opnames op de intensive care vanwege het Covid-19-virus weken kunnen duren. “In het Erasmus zijn er twee patiënten die nu drie weken aan de beademing liggen. Alle andere patiënten op de intensive cares liggen er korter.”

Nederlandse artsen zijn ook geïnformeerd over patiënten uit het Italiaanse Lombardije, die gegevens bevestigen dat er ook jonge en relatief gezonde mensen getroffen worden door het coronavirus. “De jongste geïntubeerde Covid-19 patiënt is een meisje van 16 jaar. Twee kinderen met Covid-19 werden ter observatie op de kinderIC opgenomen maar hadden geen aanvullende therapie nodig”, zo staat in de informatie die is verspreid onder de Nederlandse medici. De eerste patiënt in die Italiaanse regio die werd beademd lag achttien dagen aan de ventilatie, terwijl hij relatief gezond was. “Het betrof een 38-jarige, verder goed gezonde man, die hiervoor marathons liep.”

Belangrijkste risicofactor obesitas

De gemiddelde leeftijd van alle covid-19 ic patiënten was in het Italiaanse Lombardije 70 jaar, en zo staat te lezen ‘belangrijkste risicofactor voor ic-opname is obesitas’. De overdracht van corona van moeder op ongeboren kinderen lijkt volgens die informatie ‘niet plaats te vinden’. ‘Dit is op basis van drie positief geteste moeders (allen overigens klachtenvrij) welke zijn bevallen van een kind wat negatief testte op covid-19. In China werd hetzelfde geobserveerd’, zo staat te lezen in de informatie die onder Nederlandse specialisten is verspreid op basis van de Italiaanse regio.

‘Rust en control’

Volgens Gommers is het in Nederland ‘druk’ op de afdelingen voor de ernstigst zieke patiënten, die continue zorg en bewaking nodig hebben, ‘maar omdat er voorzorgsmaatregelen genomen zijn is het nog wel te doen’. “Ik heb vandaag zowel Den Bosch als het Amphia in Breda aan de lijn gehad. Daar heerst rust en control.”

Momenteel liggen er volgens de voorzitter van de IC-artsen in Nederland ‘zo'n veertig à vijftig mensen op de intensive cares, dat is de stand van deze ochtend’. “In Breda hebben de grote intensive cares bijvoorbeeld tussen de acht à tien patiënten. Dat is ongeveer 30 procent van de totale capaciteit. Het is daarmee iets minder druk, dan ik in eerste instantie verwacht had,” erkent de voorzitter van de intensive care vereniging, die waarschuwde dat na dit weekend niet alleen de Brabantse maar ook de Rotterdamse intensive care vol zou lopen.

Een Chinese studie, gebaseerd op bijna 45.000 patiënten, laat zien dat ouderen verreweg de meeste risico’s lopen bij het oplopen van het coronavirus. De overlijdenskans van 80-plussers was bijna 15 procent, bij zeventigers is dit 8 procent, tegen bijvoorbeeld 0,2 procent van de besmette tieners.

Van die eerste 45.000 patiënten uit de Chinese studie lag volgens Gommers ‘zo'n 5 procent op de intensive care en belandde zo'n 15 procent in het ziekenhuis’. “In totaal gaat het dus om 20 procent.” Volgens de IC-specialist kun je pas als het coronavirus is uitgewoed meer zeggen over hoe dodelijk het is. “Ziekenhuisopnames tellen heeft geen zin. Je kunt pas achteraf zeggen hoe dodelijk zo’n griepvirus is, door het aantal overledenen af te zetten tegen de bevolking.”