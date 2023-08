4 maanden cel voor zware mishandeling vrouw in Club Air

Beeld Joris van Gennip

Volgens de rechtbank is bewezen dat G. in juli vorig jaar in een Club Air een 20-jarige vrouw zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Het slachtoffer liep door vuistslagen onder meer een drievoudige kaakbreuk op.

Het incident deed zich voor in de vroege ochtend van 17 juli vorig jaar, in het vipgedeelte van Club Air, gevestigd aan de Amstelstraat in de Amsterdamse binnenstad. Een gesprek tussen het tweetal mondde uit in een ruzie, die werd beslecht met kort maar hevig geweld.

Pas nadat de politie begin oktober camerabeelden van het gebeuren had gepubliceerd, gemaakt door beveiligingscamera’s in de club, meldden verdachte G. en zijn medeverdachte Tayrell W. zich. Zij zijn herkenbaar op de beelden en volgens justitie blijkt eruit dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het ernstige geweld tegen de vrouw.

Hoger beroep

W. (21) werd in mei al veroordeeld, tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur, na een eis van vier maanden. Hij is een neef van G. en vierde tijdens de bewuste nacht zijn verjaardag in de club. De rechtbank matigde de straf in zijn geval onder meer vanwege ‘deels onjuiste media-aandacht’. W. speelde destijds voor Jong Volendam. Volgens het OM heeft W. hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

Zowel G. als zijn neef hebben ontkend verantwoordelijk te zijn voor de ernstige verwondingen die de vrouw heeft opgelopen. G. en zijn advocaat hebben onder meer gesteld dat er sprake was van zelfverdediging, maar de rechtbank verwierp deze lezing.

