4 jaar cel voor militair voor drugssmokkel op marineschip

Marineschip Zr. Ms. Johan de Witt. Beeld EPA

Verdachte Daniël P. uit Haarlem werd 24 september 2019 in Curaçao aangehouden toen hij het marineschip op liep met 11 kilo drugs in zijn rugzak. Het schip werd meteen doorzocht op meer drugs, maar dat werd niet gevonden.

Nadat het enorme schip 24 oktober 2019 in Nederland was aangekomen, werd het nogmaals binnenstebuiten gekeerd. Met hulp van douanespecialisten werd nog eens 11 kilo cocaïne gevonden, hangend in een boodschappentas tussen de wand van een toilet en de wand van het schip.

Imagoschade Koninklijke Marine

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist. De rechtbank vindt net als de aanklager zwaar in P.’s nadeel wegen dat hij het imago van de Koninklijke Marine beschadigde terwijl het schip en al zijn collega’s juist noodhulp hadden verleend na een orkaan op de Bahama’s. Maar de rechtbank vindt de verdachte ook nog erg jong en heeft meegewogen dat hij oneervol is ontslagen.

Over de smokkelplannen kwamen vijf keer tips binnen bij de Koninklijke Marechaussee, waarna een camera op de loopplank werd gericht en P. werd aangehouden. Door dezelfde tips vermoedde de marechaussee dat er aan boord meer moest zijn.

Bekentenis

De militair gaf dat uiteindelijk toe, maar pas nádat het immense schip in Nederland opnieuw met veel moeite was doorzocht en zijn vingerafdrukken op een van de verstopte verpakkingen zat. Naast de verstopte drugs hingen ook identieke boodschappentassen klaar die nog leeg waren. Het OM vermoedt dat het de bedoeling was die ook te vullen. P. zou hij een collega vergeefs hebben gevraagd om voor 6000 euro ook cocaïne aan boord te brengen.

De 22 kilo cocaïne had een straatwaarde van ongeveer 1 miljoen euro.