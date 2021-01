3600 boetes en 25 aanhoudingen in de eerste nacht van de avondklok

De GGD Testlocatie op het haventerrein in Urk werd zaterdagavond in brand gestoken. Beeld ANP

Het is nog onbekend hoeveel van deze boetes en aanhoudingen in Amsterdam zijn verricht. Op diverse plekken in de stad voerde de politie controles uit. Zo werd op het Hugo de Grootplein door zo’n twintig agenten een fuik opgezet. Tientallen boetes werden hier uitgeschreven.

Op sociale media gaat een video rond van een fietser die bij een controle op de Admiraal de Ruijterweg op de vlucht slaat. Door snel weg te fietsen probeert hij aan een boete te ontkomen. Helaas voor hem achtervolgt een motoragent hem daarna.

Coronateststraat in brand

In Urk liep het uit de hand toen tientallen jongeren de straat opgingen en in honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein reden. Een coronateststraat werd in brand gestoken. Twee mensen zijn aangehouden en tientallen boetes zijn uitgeschreven vanwege het overtreden van de avondklok.

‘Dramatisch zoals deze avond nu verloopt,’ schrijft burgemeester Cees van den Bos op Twitter. ‘Mij rest als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar een middel: het afgeven van een noodbevel en de inzet van de ME.’ Van den Bos sluit af met ‘We willen rust op Urk’.

Het noodbevel werd afgegeven en de mobiele eenheid en de marechaussee stonden klaar om in te grijpen. Maar uiteindelijk keerde de rust terug en was de inzet van de ME niet noodzakelijk.

In het Limburgse Stein moest de ME wel optreden om tientallen jongeren aan te pakken. De jongeren waren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken. Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21.00 uur verzameld in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, ‘dictatuur’ scanderend. Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.

De politie heeft voor het overtreden van de avondklok veertien personen aangehouden. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit.

Tientallen boetes

In het centrum van Rotterdam gingen zo’n vijftig demonstranten tegen coronamaatregelen toch de straat op. De politie deelde tientallen boetes uit en hield drie betogers aan.

In IJmuiden moest de politie naar het Marktplein om een demonstratie de kop in te drukken. Hier protesteerden tientallen mensen tegen de avondklok. Volgens een politiewoordvoerder zouden twee mensen zijn aangehouden. Ook in Den Helder waren er enkele demonstranten die met een boete naar huis werden gestuurd.

De politie kondigde voor de komende nachten controles aan op snelwegen en begon daar zaterdagavond al mee op de A2 bij Zaltbommel. Daar zijn 45 boetes uitgedeeld. Om precies 21.00 uur startte de politie daar een controle en werden automobilisten die geen geldige reden hadden om van huis te zijn, op de bon geslingerd.