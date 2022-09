300.000 fans, 522 treinen en 160 kuub afval: dit zijn de cijfers van een weekendje Formule 1

Beeld ANP

305.000 fans, 37 procent op de fiets

Zondagmiddag ging Max Verstappen er met de winst vandoor tijdens de Dutch Grand Prix (DGP). Maar het was al vanaf vrijdagochtend groot feest in Zandvoort. Waar de eerste vrije trainingen al bijna 95.000 bezoekers naar het circuit trokken, werd het evenement zowel op zaterdag als zondag door 105.000 racefans bezocht. Dat brengt het bezoekersaantal op 305.000 bezoekers voor het gehele weekend.

Hoe zijn al die bezoekers naar Zandvoort aan Zee afgereisd? Volgens de DGP-organisatie kwam 42 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer richting het racecircuit. Verder pakten maar liefst 40.000 racefans, 37 procent van de bezoekers, de fiets. Tot grote vreugd van de organisatie is de touringcar dit jaar meer in trek dan voorheen en werd dit het vervoersmiddel van 10 procent van de bezoekers.

De geparkeerde auto’s die rond het circuit te zien waren, waren vaak van media. “Wij moeten ieder jaar vierhonderd plekken vrijhouden voor journalisten,” vertelt de persvoorlichter van de Dutch Grand Prix.

Ieder uur twaalf treinen

De NS en Prorail hebben samengewerkt om het treinverkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo reden er ieder uur twaalf treinen vanuit Amsterdam en Haarlem richting het circuit. Tussen 07:30 en 22:00 reed er elke vijf minuten een trein. Na 22:00 reden er nog zes treinen per uur. De NS had de capaciteit om ieder uur tienduizend bezoekers te vervoeren.

In totaal reden dit weekend 522 treinen heen en weer op dit traject. De NS moest driehonderd werknemers extra inzetten om deze hele operatie vlekkeloos te laten voorlopen. Het gaat hierbij om monteurs, machinisten, conducteurs, beveiligers en servicepersoneel op de stations.

160 kuub afval

Het feest in Zandvoort zorgde ook voor veel rommel, meldt Spaarnelanden, dat het afval in Zandvoort ophaalt. “Ik denk dat we wel de dubbele hoeveelheid afval hebben ten opzichte van vorig jaar,” lacht persvoorlichter Lotte Kloos. “Maandag gaan we het afval wegen en in de loop van de week weten we om wat voor soort afval het met name gaat.” Vorig jaar was slechts 67 procent van het maximale bezoekersaantal aanwezig in verband met de coronamaatregelen destijds.

Spaarnelanden wist al wel te zeggen dat het om ongeveer 160 kuub afval gaat. In een normaal druk weekend is dat zo'n 25 kuub. Naast het eigen team van 24 man werden ook 24 studenten ingehuurd om het opruimteam bij te staan. “Iedereen werkt ontzettend hard, dag en nacht. We zijn nu al bezig met de laatste loodjes,” aldus de woordvoerder.

15 klachten over grensoverschrijdend gedrag

Vijftien vrouwen hebben afgelopen weekend bij de fanclub ‘Formule 1 vrouwen’ melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag op en rond het circuit. De vrouwen melden in hun billen te zijn geknepen en dat er bier over hen heen is gegooid. Svenja Tillemans, oprichter van de fanclub, vermoedt dat het werkelijk aantal vrouwen dat te maken heeft gekregen met grensoverschrijdend gedrag veel hoger ligt. Het gedrag van de Nederlandse fans lag onder vuur nadat er na de race in Oostenrijk, waar duizenden Nederlanders aanwezig waren, veel klachten over vrouwonvriendelijk gedrag binnenkwamen.

De DGP-organisatie had voorafgaand aan de race al een speciaal telefoonnummer gedeeld waar vrouwen dit soort meldingen kunnen maken. ‘Hier zijn vijf meldingen binnengekomen, maar er was bijna geen bereik op het circuit’, zegt Tillemans in een persbericht. ‘Ik weet dat een aantal vrouwen naar beveiligers is gestapt, maar die verwezen door naar de politie, die buiten het circuit stond. Dan krijg je het “laat maar-effect” en dat is jammer’. De fanclub wil in gesprek met het circuit om een einde te maken aan vrouwonvriendelijk gedrag rondom de races.

“We hebben wat mensen moeten aanspreken op wildplassen of op storend gedrag door alcoholgebruik, maar meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we niet ontvangen,” vertelt een persvoorlichter van de gemeente Zandvoort. “We hebben eigenlijk niet meer overlast gehad in de stad dan na een drukke stranddag.”