300.000 babypalingen onderschept op Schiphol

In acht koffers zat de 105 kilo aan paling. Beeld NVWA

Ze waren op doorreis vanuit Portugal naar Maleisië en hadden acht grote identieke koffers bij zich. Dat trok de aandacht van de beveiliging op de luchthaven, die de douane inschakelde. De koffers bleken vol te zitten met plastic zakken die gevuld waren met water en kleine aaltjes. De NVWA heeft vervolgens de 105 kilo aan glasaal in beslag genomen.

Nederlandse wateren

Paling is een beschermde diersoort en de export daarvan is aan strenge regels gebonden. De paling staat op de internationale rode lijst voor ernstig bedreigde diersoorten. Voor de uitvoer van paling en glasaaltjes is daarom een Cites-vergunning nodig.

Vorige maand werden er in het Grevelingenmeer nog miljoenen glasaaltjes uitgezet om de palingstand te herstellen. De diertjes die nu gevonden zijn, worden ook in de Nederlandse wateren losgelaten. Door de illegale smokkel kan de sinds de vorige eeuw sterk teruggedrongen palingstand moeilijk herstellen.

De illegale palinghandel is een lucratieve business. Tientallen miljoenen kilo’s gaan jaarlijks naar landen als China. In Azië heeft glasaal een hogere waarde dan ivoor, zilver of kaviaar. De Europese politie Europol heeft een aparte afdeling om de illegale palinghandel een halt toe te roepen. In 2018 kreeg een Chinees stel dat 72 kilo levende babypaling via Nederland wilde smokkelen zes maanden celstraf voor dierenmishandeling.

Wij hebben op Schiphol acht koffers met in totaal 105 kilo glasaaltjes in beslag genomen. De beschermde babypalingen zaten in de bagage van drie passagiers. De drie zijn aangehouden.

Lees het volledige bericht ⤵️https://t.co/BwnX1jYDfn pic.twitter.com/vp1oUFWBdu — Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (@_NVWA) 14 april 2022