30 jaar Mysteryland: hoe een ‘reizend circus’ uitgroeide tot een van de grootste dancefestivals

Mysteryland bestaat dit weekend 30 jaar. Hoe een ‘reizend circus’, dat begon met schulden, op het voormalige Floriadeterrein bij Hoofddorp uitgroeide tot een van de grootste dancefestivals van Nederland. ‘Mysteryland is een ontdekkingsreis.’

1. De schulden

De flyers waren gedrukt, er waren al kaarten verkocht, maar ineens stond de eerste editie in 1993 op losse schroeven. Vlak voor aanvang bleek de evenementenvergunning van de beoogde locatie, op het eiland van Maurik, niet op orde. “Ik ben vervolgens als een gek gaan rondbellen,” vertelt oprichter Sander Groet. “We konden terecht in Lelystad, maar dat was niet op een eiland, dus moesten we de naam aanpassen: Mystery Island, zoals het op de flyers stond gedrukt, werd Mysteryland.”

Drie dagen lang werd vanaf ongeveer 16.00 uur ’s middags tot vroeg in de ochtend gefeest. Al tijdens die eerste editie was Mysteryland groots opgezet, met vijf podia en een camping – al was het volgens Groet nog enorm ‘houtje-touwtje’. “Die editie verdienden we niets, maar we verloren ook niet veel geld. Ik was alleen mijn spaarcentjes kwijt, zo’n 15.000 gulden.”

Bij de tweede editie ging het mis. Mysteryland ging op in ID&T, een bedrijf met destijds alleen nog Thunderdome als concept, en het was wederom lastig een locatie te vinden. De organisatie kwam uit op de Maasvlakte, een ingewikkeld terrein om een festival te organiseren. Groet: “Het lag ver buiten Rotterdam en was moeilijk bereikbaar. We moesten bijvoorbeeld erg veel rijplaten bestellen omdat de vrachtwagens van leveranciers anders in het zand vast kwamen te zitten. En we verkochten veel te weinig kaarten. We bleven met een flink verlies achter.”

2. Nomaden

Het jaar na het debacle op de Maasvlakte lukte het niet om een nieuwe plek te vinden; in 1995 vond er geen Mysteryland plaats. “In die tijd, begin jaren negentig, overheerste nog een behoorlijk stigma: house, gabbers, drugs,” zegt Groet. “Dat maakte het lastig om een locatie te vinden.”

De comeback in 1996 was in Eindhoven, op het voormalige militaire vliegveld. Dat was een slimme zet, want Mysteryland verkocht in die regio altijd al veel kaarten. Het festival, teruggebracht van drie dagen naar één dag en nacht, verkocht uit en Mysteryland kwam uit de schulden.

Toch kon de organisatie ook op die locatie niet terugkeren. Groet: “We mochten vaak wel ergens komen, maar niet meer terugkomen. Gemeenten schrokken van de hoeveelheid werk en de neveneffecten van zo’n festival. In Eindhoven overleed er zelfs iemand, diegene had op het festival een overdosis genomen. Dat is geen fijn visitekaartje.”

De eerste tien jaar was Mysteryland dan ook een ‘reizend circus’. Het ging onder meer naar de Jaarbeurs (Utrecht), recreatiegebied Bussloo (Gelderland) en het Lingebos (Zuid-Holland) en uiteindelijk, in 2003, kreeg het festival vaste grond op het voormalige Floriadeterrein in de gemeente Haarlemmermeer. “Een prachtig terrein, met alle paadjes en natuur. De grote berg. En het is ooit aangelegd voor grotere bezoekersaantallen, dus ook perfect voor een festival.”

De eerste editie op het voormalige Floriadeterrein, in 2003. Daarvoor was Mysteryland een ‘reizend circus’. Beeld Mysteryland

3. Immens dansfestijn

Op het voormalige Floriadeterrein groeide Mysteryland, dat het jaar ervoor in Ruigoord al de overstap had gemaakt naar een overdagfestival, langzaam uit tot een immens dansfestijn. De eerste editie op het nieuwe thuishonk trok 40.000 bezoekers, in 2006 waren dat er alweer 60.000.

In de beginjaren focuste Mysteryland zich voornamelijk op hardcore, techno en house, maar later programmeerde het festival steeds meer muziekstijlen, zoals hiphop. Dat is volgens Groet – naast de extravagante aankleding van het terrein – een van de bijzonderheden ten opzichte van andere festivals: “We hebben altijd heel breed geprogrammeerd, van hard tot soft, terwijl de meeste evenementen mikken op een bepaalde doelgroep, zoals Awakenings heel duidelijk techno is.”

In 2015, als oprichter Groet allang afstand heeft genomen van ‘zijn’ Mysteryland, gaat het festival terug naar hoe het ooit begon: een driedaags festijn met camping. De vrijdag was alleen toegankelijk voor mensen die het hele weekend op het terrein bivakkeerden.

In die vorm vindt Mysteryland nog altijd plaats. Met 20.000 mensen op de camping en dagelijks, op zaterdag en zondag, nog 40.000 extra bezoekers is het een van de grootste dancefestivals van Nederland.

2007. Beeld Mysteryland

4. Extravaganza

Het was ook het Floriadeterrein waar Mysteryland meer en meer aandacht ging besteden aan de aankleding van het festival. Kale podia met dj-booths maakten plaats voor stages met gigantische, kleurrijke draken. De versiering werd met het jaar uitbundiger en festivaldagen werden afgesloten met vuurwerkshows.

Die beleving blijft een speerpunt van het festival. “We steken er bovengemiddeld veel aandacht en budget in,” zegt de huidige Mysterylanddirecteur Milan Raven. “Mysteryland is echt een ontdekkingsreis. Je kunt voor een bepaalde dj komen, een grote headliner, maar uiteindelijk ben je ergens in het bos verdwaald en op een geweldige plek beland waarvan je het bestaan niet kende. Ook daarom was één festivaldag niet genoeg: Mysteryland is te groot, het is echt een surrealistische wereld waarin je je kunt onderdompelen.”

Mysteryland wordt om die extravaganza door de een geroemd en door de ander verguisd – critici zetten het festival weg als commercieel.

Met 60.000 bezoekers per dag is het festival per definitie een commerciële activiteit, zegt Raven, maar de commercie voert volgens hem niet de boventoon: “Wij willen een zo bijzonder mogelijke bezoekerservaring neerzetten. Daar werken we een jaar lang aan met een gepassioneerd en toegewijd team: ieder detail wordt tot in de puntjes uitgedacht. Dat vergeten de mensen vaak. Daarbij vind je bij ons de wat toegankelijkere stijlen en artiesten, zoals Hardwell dit jaar, maar óók muziek voor de fijnproevers en ontdekkers. Het is in mijn ogen best of both worlds.”

Directeur Milan Raven: ‘Mysteryland is een surrealistische wereld waarin je je kunt onderdompelen.’ Beeld KIRSTEN VAN SANTEN / Mysteryland

5. Meer mysterie

De toekomst draait voor Mysteryland om het doorontwikkelen van het belevingsaspect. “We willen het mysterie in Mysteryland nog meer gaan vormgeven,” zegt Raven. “Dat zullen bezoekers dit weekend, tijdens onze jubileumeditie, al gaan ervaren.”

Zo is er onder meer een trip down memory lane. Je kunt, boven in een piramide, in een lift stappen en een tijdreis maken langs dertig jaar Mysteryland. En er is een bar waar je een bijzondere familie kunt ontmoeten. Daar kunnen bezoekers meedoen aan ‘alle gekkigheid die er zal plaatsvinden’.

“Het uitbouwen van die beleving is eigenlijk altijd onze missie,” besluit Raven. “Zodat we onze bezoeker ieder jaar weer blijven verrassen.”

