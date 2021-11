2G of 1G: wat zijn de voor- en nadelen?

Beeld Jakob van Vliet

Wat houden 1G, 2G en 3G in?

Bij 1G is de toegangseis voor bijvoorbeeld de horeca dat iemand is Getest. Bij 2G moet iemand Gevaccineerd óf Genezen zijn. En bij 3G zijn de toegangseisen: óf Getest, óf Gevaccineerd óf Genezen. Nederland heeft momenteel een 3G-beleid. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) pleit echter voor een 2G-beleid: dat betekent dat je met een negatieve toegangstest niet meer naar binnen mag. De Jonge zoekt daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer, die daar dinsdag over debatteert.

Wat is het voordeel van 2G ten opzichte van 3G?

Het zorgt voor minder coronapatiënten in de ziekenhuizen, zo bleek uit een modelstudie van de TU Delft. Dat zit zo: gevaccineerden kunnen het virus meedragen en de coronatests zijn niet waterdicht. Bij een evenement waar gevaccineerden en ongevaccineerden zijn – zoals bij 3G – kunnen (on)gevaccineerden dus besmet raken. Maar omdat ongevaccineerden vaker in het ziekenhuis terechtkomen dan gevaccineerden, legt 3G meer druk op de zorg dan 2G. De druk in de ziekenhuizen is de belangrijkste reden voor lockdownachtige maatregelen. Om dat te voorkomen pleit De Jonge voor 2G.

Wat is het bezwaar tegen 2G?

Daarmee worden ongevaccineerden en mensen die nog geen corona hebben gehad (Genezen) gediscrimineerd, aldus tegenstanders van het 2G-beleid, zoals de ChristenUnie. Zij kunnen niet meer naar de bioscoop of het café. Dat zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Om de pandemie toch te remmen, stelt de partij 1G voor: iedereen moet zich laten testen, ook gevaccineerden. In Oostenrijk en delen van Duitsland is het 2G-beleid al ingevoerd.

Wat is het effect van 1G?

Ook dat beleid legt meer druk op de zorg dan 2G, aldus de studie van de TU Delft. Op een evenement met 1G vinden weliswaar minder besmettingen plaats dan bij 2G, maar omdat het virus nog steeds kan overspringen op ongevaccineerden leidt het per saldo toch tot meer ernstig zieken die naar het ziekenhuis moeten. 1G vermindert de druk op de zorg dus onvoldoende, waardoor het waarschijnlijk is dat het kabinet genoodzaakt wordt strengere algemene maatregelen in te voeren.

Zijn er andere bezwaren tegen 1G?

Ja, het lijkt praktisch onuitvoerbaar. Het vergt een enorme testcapaciteit om miljoenen Nederlanders voor elk bezoekje aan de horeca, de sportschool of het theater een negatieve test te laten halen. De testbereidheid is laag. Daarnaast zal de handhaving bij 1G niet vlekkeloos zijn, net als bij 2G en 3G.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het 2G-beleid.