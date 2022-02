2G-beleid kan prullenbak in: meerderheid is tegen kabinetsplan om ongevaccineerden te weren

Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). Beeld ANP

De PvdA meldt woensdag dat de fractie voor de motie Omtzigt/Van der Staaij zal stemmen die 2G nog voor de inhoudelijke behandeling van tafel veegt: “We hebben hier lang en goed over nagedacht,” meldt de woordvoerder van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

“De onderzoeken wijzen uit dat 2G op dit moment niet effectief en proportioneel is. Mocht een nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken. Maar het kabinet laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, dat leidt tot grote onrust in de samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen.”

Het kabinet wilde 2G – waarbij ongevaccineerde personen op plekken niet welkom zijn – liefst achter de hand houden voor een eventuele nieuwe coronagolf. In Duitsland en Oostenrijk wordt al gewerkt met die strikte toegangsregels, waardoor ongevaccineerden op plekken niet welkom zijn.

Prullenbak

Maar in de Tweede Kamer zijn alleen VVD, D66 en de fractie Den Haan voor, het CDA heeft nog niet bekendgemaakt wat het standpunt is. Maar met de PvdA in het tegenkamp verdwijnt een meerderheid voor 2G en kan het voor nu in de prullenbak.

Voorstanders zijn kritisch over deze opstelling van 2G-critici: op deze manier wordt dit beleid niet eens inhoudelijk doorgesproken in het parlement. Met de omikrongolf lijkt het middel niet nodig, maar wie weet welke variant komend najaar opduikt?

Dan zou dat ‘instrument in de gereedschapskist’ van pas kunnen komen, redeneren coalitiepartijen als VVD en D66 net als minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66).