298 namen van slachtoffers voorgelezen bij herdenking MH17

Het MH17-monument in Vijfhuizen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De herdenking begon met een van tevoren opgenomen korte toespraak van premier Mark Rutte. “We staan vandaag stil bij de verschrikkelijke ramp die zes jaar geleden plaatsvond,” zo sprak hij. “Een ramp die uw geliefden in één klap uit het leven wegrukte. Een ramp die uw leven voorgoed veranderde. Zes jaar geleden, maar het voelt als de dag van gisteren.”

Rutte zei dat dit jaar ‘elkaar in de ogen kijken of een arm om elkaar heen slaan er niet in zit’. “Het kon niet anders. Maar ik ben ervan overtuigd: het maakt de verbondenheid niet minder. Want juist in de soberheid van deze plechtigheid komen we tot de kern.” De premier wenste de nabestaanden tot slot veel kracht toe. “In mijn gedachten ben ik vandaag bij u. Veel sterkte.”

Een belangrijk jaar

Vervolgens hield voorzitter Piet Ploeg een toespraak. “We herdenken vandaag weliswaar via een livestream, maar in gedachten zijn we bij elkaar,” zei Ploeg. De voorzitter stelde dat het jaar 2020 wellicht de geschiedenis in zal gaan als ‘een bijzonder en belangrijk jaar voor ons en vele anderen’. Hij doelde daarmee op het begin van de berechting op 9 maart van de vier verdachten die beschuldigd worden van de betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig.

Ook zei Ploeg dat de nabestaanden nog altijd moeten dealen met een ‘hausse aan desinformatie op sociale media en de volstrekte en respectloze ontkenning van enige verantwoordelijkheid voor de dood voor onze geliefden’.

298 zonnebloemen

Na het lezen van de namen werd een minuut stilte gehouden en werden 298 zonnebloemen neergelegd. Op de achtergrond was het veld met de zonnebloemen zichtbaar, dat geplant is van zaden die afkomstig zijn uit een veld in Oekraïne waar onderdelen van het toestel van Malaysia Airlines terechtkwamen. De vlaggen van de getroffen landen wapperden halfstok. Nabestaanden zijn de rest van de dag welkom bij het bomenveld bij het monument, dat geplant is voor de slachtoffers.

Vandaag is het 6 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de MH17 ramp. Vandaag herdenken wij de slachtoffers. De herdenking bij het monument is dit jaar in besloten kring.



Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. pic.twitter.com/gRoO2J2HgJ — Gemeente Hilversum (@GemeenteHsum) 17 juli 2020