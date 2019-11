26 verstekelingen gevonden op veerboot

Politie en ambulances zijn in de Vulcaanhaven in Vlaardingen, omdat er verstekelingen zijn aangetroffen op een veerboot die onderweg was richting Engeland. Beeld ANP

Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Maar volgens de woordvoerder zouden de verstekelingen in leven zijn.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Volgens een getuige rijden de ambulances af en aan. “Ze blijven maar komen. De marechaussee, politie, zo’n beetje alle denkbare diensten zijn er. Wat er zich achter de poorten afspeelt, is niet te zien vanaf de straat.”

De boot was vertrokken om 15.45 uur en is op de weg terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen.