26-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met reeks explosies in Rotterdam

Hulpverleners op de Rotterdamse Crooswijkseweg, waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosief is afgegaan bij het pand van een toko. Beeld ANP

De 26-jarige Amsterdammer werd zondagmiddag in zijn woonplaats aangehouden in verband met een explosie, een beschieting en een verijdelde explosie op de Van Speykstraat in Rotterdam en vier explosies op de Crooswijkseweg. Die laatste vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Eerder verrichtte de Rotterdamse politie voor die incidenten al drie aanhoudingen. Daar waren twee minderjarigen bij.

Rotterdam wordt dit jaar geteisterd door explosies. In totaal zijn er al ongeveer vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Ook in de nacht van zondag op maandag was het weer raak, met een explosie op de Witte de Withstraat. Daar ontplofte rond 04.30 uur een explosief. De ontploffingen hebben te maken met conflicten in het criminele milieu.

Om het geweld tegen te gaan hebben de Rotterdamse gemeente en politie zondag aangekondigd extra beveiliging en toezicht te plaatsen op de plekken waar meerdere explosies plaatsvonden.

Grote materiële schade

Ook Amsterdam wordt geteisterd door explosies, al zijn het er met ongeveer twintig dit jaar nog wel minder dan in Rotterdam. Bij veel ontploffingen is er grote materiële schade aan woningen en panden. In de nacht van zondag op maandag ontplofte nog een explosief bij een woning aan de Insulindeweg in Oost. Dat incident wordt onderzocht door de politie.

Ook Purmerend werd de afgelopen maand meerdere keren opgeschrikt door geweld bij woningen. Eerst werden er drie avonden op rij meerdere woningen beschoten. Daar werd een 20-jarige Amsterdammer voor aangehouden. Later werd een woning aan de Weverstraat beschoten en weer enkele dagen later vond er ook een ontploffing plaats, waardoor mensen gered moesten worden door de brandweer. Volgens de politie was er sprake van een ‘crimineel conflict’, maar hadden de daders het op het verkeerde huis voorzien.

Anderhalve teen

Explosies en beschietingen van huizen en bedrijven zijn voor criminelen vaak een effectief middel om rivalen onder druk te zetten. Soms worden de ‘kwetsbare’ jongens gepakt die zich gemakkelijk voor de uitvoering laten werven.

In oktober verloor een Amsterdammer van 17 anderhalve teen in Utrecht, doordat zijn bom meteen ontplofte toen hij hem aansloot. De politie arresteerde hem vlak daarna, niet ver van waar de explosie plaatsvond. Hij had zich gewond verstopt in de bosjes.