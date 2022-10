26 aanhoudingen bij onrust Osdorp, Halsema ‘woedend’ vanwege geweld tegen politie

Beeld Jakob van Vliet

Voor de derde avond op rij was het dinsdagavond onrustig in Osdorp. Uiteindelijk werd volgens een verklaring van de politie ‘het dieptepunt bereikt’ en moest de mobiele eenheid (ME) ingezet worden.

Eén minderjarige jongen werd aangehouden voor openlijke geweldpleging en zit nog vast. De politie verrichtte ook 25 aanhoudingen vanwege het verstoren van de openbare orde. De aangehouden personen, in de leeftijd van 14 tot 26 jaar, zijn inmiddels allemaal weer vrij.

Zondag- en maandagavond was de politie in groten getale aanwezig vanwege de overlast die groepen jongeren veroorzaakten. Op de kermis ontstonden vechtpartijen, werd illegaal vuurwerk afgestoken en was sprake van agressie naar hulpverleners. Er lopen ook al enkele dagen jeugdcoaches, buurtvader- en moeder rond om te voorkomen dat jongeren zich misdragen. Op maandag moest de politie charges uitvoeren, waarbij de politie de straten heeft ‘schoongeveegd’.

Halsema ‘woedend’

Burgemeester Halsema laat via Instagram weten dat ze ‘woedend is op de jongens die het nodig vinden om de politie aan te vallen’. ‘De politie is er voor de veiligheid van iedereen in de stad en verdient niets anders dan lof en veel respect,’ schrijft ze in een reactie.

De Amsterdamse driehoek, bestaande uit Halsema, politie en justitie, zijn woensdagmiddag in overleg gegaan over welke maatregelen er de komende dagen eventueel worden getroffen. Vanwege de onrust besloot de gemeente eerder deze week al om de kermis om 19.00 uur te sluiten in plaats van 22.00 uur. De kermis staat er nog tot en met 23 oktober.

