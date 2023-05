24 uur consternatie over zo’n 24 miljoen: hoe er tóch geld kwam voor bed-bad-brood

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) geeft toelichting over de asielinstroom. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Het ging om ‘maar’ 24 miljoen euro – zo’n beetje kleingeld in politiek Den Haag – en toch was er zo’n 24 uur consternatie over. Het doek voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers leek te vallen nadat er in de Voorjaarsnota geen geld voor was vrijgemaakt. Dinsdagavond bleek de bed-bad-broodregeling tóch betaald te kunnen worden. Wat gebeurde er achter de schermen?

Daarvoor moeten we eerst een paar jaar terug in de tijd: in 2015 liep de coalitie van VVD en PvdA in Rutte II nog bijna spaak over de vraag wat te doen met mensen die niet in Nederland mogen blijven. De liberalen wilden illegaliteit strafbaar stellen, de PvdA wilde humane opvang. Als compromis bleven de bed-bad-broodlocaties, maar sober en bedoeld voor ‘kort verblijf’. In 2019 gingen vijf van zulke landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV) met 24 uursopvang open, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

Het huidige kabinet sprak af dat er een landelijk dekkend netwerk van zulke opvanglocaties moet komen, gericht op terugkeer van de mensen die illegaal in Nederland zijn. Maar wie de financiële paragraaf van het coalitieakkoord erbij pakte, zag dat er geen geld voor was gereserveerd. In totaal kosten de vijf locaties ongeveer 30 miljoen euro per jaar; zo’n 24 miljoen komt voor rekening van het Rijk, de rest hoesten de gemeenten op.

‘Een moeilijk jaar’

In 2022 regelde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) geld voor dat jaar. Bij de onderhandelingen voor de recente Voorjaarsnota legde hij bij minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) ‘de claim neer’ voor geld om de komende jaren de LVV-locaties te betalen. Maar, zei hij woensdag in een Kamerdebat, het zou ‘een moeilijk jaar’ worden en door onvoorziene posten als geld voor Groningen, hoge rente op leningen en extra kosten voor de asielopvang moest er bezuinigd worden. Dus: de 24 miljoen voor de LVV kwam er niet.

“Het is volstrekt logisch dat het kabinet in dat licht niet heeft besloten extra te bezuinigen op andere departementen om de LVV te bekostigen,” zei Van der Burg tijdens dat debat.

Hoewel dat geld nu wel wordt gezocht, zijn ingewijden vooral aan het vingerwijzen. Bij de VVD zeggen ze: het was minister Kaag die hard ‘nee’ zei toen er geld moest komen. VVD’ers keken dus verbaasd op toen uitgerekend D66 dinsdag riep dat dat geld er wél moest komen.

Maar bij het ministerie van Financiën zeggen ze dat Van der Burg al aan het begin van het jaar wist dat hij binnen zijn eigen begroting naar geld moest zoeken. Nee, zegt het ministerie van Justitie, ze kregen juist te horen dat geld voor de opvang van asielzoekers niet gebruikt mocht worden voor de opvang van uitgeprocedeerden. De extra 8,7 miljard euro die Van der Burg de komende vier jaar extra krijgt is geoormerkt voor de opvang van het hoge aantal verwachte asielzoekers, maar, zegt Financiën, de staatssecretaris heeft nog andere potjes.

Voorjaarsnota

En dan is er nog een theorie over waarom het geld niet meteen zeker werd gesteld. Die luidt dat Van der Burg een deal met de gemeenten in z’n hoofd had. Namelijk: die regelen de asielopvang waar hij om verlegen zit en dan zou hijzelf uiteindelijk over de brug komen met geld voor bed-bad-brood. Zo van: take it or leave it, want van Financiën valt niets te verwachten. Mogelijk zou Van der Burg dan nog ‘goedkoper’ uit zijn ook.

Immers: toen hij vorige week de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink belde om te vertellen dat hij geen geld had gekregen bij de Voorjaarsnota, zei hij: “We moeten met z’n zessen tot een oplossing komen”, doelend op de vijf gemeenten en het Rijk. Wat de staatssecretaris dus niet zei, al dan niet bewust, is: ik ga dat geld uiteindelijk wel regelen.

Door die onzekerheid werden coalitiepartijen D66 en ChristenUnie steeds bozer. De LVV was toch afgesproken in het coalitieakkoord? Sterker: deze opvang zou worden uitgebreid. Ging Van der Burg dat nou niet uitvoeren?

‘Dit kabinet moet gewoon uitvoering geven aan de afspraken voor een landelijk dekkend netwerk,’ twitterde CU-Kamerlid Don Ceder. Hoewel Van der Burg de afgelopen dagen ‘geen enkel ChristenUnielid heeft gezien, gesproken of gehoord’, eiste D66-fractieleider Jan Paternotte dinsdagochtend wel tekst en uitleg. Kon de staatssecretaris ‘de misvatting’ wegnemen dat hij het regeerakkoord niet uitvoert?

Brandbrief

In een kort briefje naar de Tweede Kamer schreef hij vervolgens dat de LVV wordt voortgezet en dat de financiering ‘mogelijk wordt gemaakt vanuit de asielgelden’. “Much ado about nothing,” vatte JA21-voorman Joost Eerdmans de kwestie samen.

Maar D66, PvdA en GroenLinks begrijpen nog altijd niet waarom Van der Burg lokale bestuurders, die hij de komende maanden zó nodig heeft voor noodopvang, tegen zich in het harnas heeft gejaagd. De burgemeesters van de vijf steden hadden al een brandbrief geschreven, al werd die uiteindelijk niet verstuurd. “Dit zet de relatie met lokale bestuurders op scherp. En die is al niet zo best,” constateerde GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

Maar, waarschuwt Van der Burg, de voortzetting van de LVV is nog geen gelopen race. De onderhandelingen met de gemeenten lopen nog. Dat de opvang ‘altijd gericht moet zijn op terugkeer’ is een mogelijk struikelblok voor gemeenten ‘met een linkse signatuur’. “Die hebben moeite met die zinsnede uit het coalitieakkoord,” stelde Van der Burg. “Als wij geen deal sluiten met gemeenten over een LVV gericht op terugkeer, dan zijn er twee opties: óf gemeenten betalen het zelf óf de opvang sluit.”