24 procent meer besmettingen in week tijd, wel weer minder sterfgevallen

Beeld ANP

Het aantal ziekenhuisopnames wil ondertussen maar niet zakken. Volgens de bron die het RIVM raadpleegt (stichting Nice) was het aantal opnames met 1234 op weekbasis ongeveer gelijk aan dat van vorige week. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding lag het aantal nieuwe opnames deze week zelfs 15 procent hoger dan een week eerder. “Als de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames niet afnemen, staan ons nog spannende weken te wachten,” zegt hoofd infectiebestrijding Aura Timen van het RIVM.

Het exacte aantal positieve tests bedroeg de afgelopen week 39.527. Het zijn vooral jongeren en mensen van middelbare leeftijd die vaker positief testen op corona. Bij ouderen lijkt vaccinatie een flink effect te hebben op het aantal besmettingen. Sinds het uitbreken van het coronavirus werd 8,3 procent van het totaal aantal positieve tests afgelegd door iemand van boven de 75. Afgelopen week was dat nog maar 4,4 procent.

Er gingen fors meer mensen naar de teststraat: 461.000. Dat zijn er bijna 100.000 meer dan een week eerder. Het percentage tests dat positief uitvalt, is vergeleken met de afgelopen maanden nog steeds relatief laag: 7,6 procent. De toegenomen drukte bij de teststations lijkt onder meer een gevolg van het feit dat meer mensen luchtwegklachten ervaren. Dat kan bijvoorbeeld ook door hooikoorts komen.

Kinderen van 0-12 jaar worden het vaakst getest. De meeste besmettingen worden verhoudingsgewijs vastgesteld bij mensen tussen de 18 en 24. Bij de leeftijdscategorie onder de 60 jaar nam het aantal besmettingen relatief fors toe. Bij kinderen was die toename met iets minder dan 35 procent het grootst. Bij veertigers bedroeg de toename 27 procent.

De regio’s met de meeste besmettingen zijn momenteel Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Het RIVM noemt de situatie in zijn weekupdate nog steeds ‘zorgelijk’.

Britse variant

Het meest recente reproductiegetal, dat altijd twee weken nadien berekend wordt, bedroeg 1,06. Dat betekent dat het RIVM inschat dat de epidemie (op 1 maart) in omvang groeide. Een week eerder lag hetzelfde getal naar schatting van het rijksinstituut nog iets lager, op 1,01.

In week 8 (de laatste week van februari) werd driekwart van de positieve monsters veroorzaakt door de Britse variant, blijkt uit nadere analyse van het RIVM. Daarmee lijkt die variant dus definitief de overhand te hebben. Het RIVM stelt dat de Britse variant besmettelijker is dan de klassieke.

De Zuid-Afrikaanse variant, die ook besmettelijker wordt geacht en waarbij het ook onduidelijk is hoe goed de bestaande vaccins er tegen werken, veroorzaakt voorlopig nog steeds een relatief klein aantal besmettingen. Al weken heeft deze variant een aandeel van 2 tot 3 procent in het totaal. Ook de Braziliaanse varianten en de E484K-mutant, die wellicht ook de bescherming van vaccins en antistoffen omzeilen, groeien tot nu niet enorm snel in Nederland.

Dagcijfer onder weekgemiddelde

De afgelopen 24 uur werden bij het RIVM 4985 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Maandag waren dat 5549 en zondag 6012. De cijfers van dinsdag zijn lager dan het weekgemiddelde van 5623 besmettingen per dag.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit sinds afgelopen vrijdag in de lift.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 265 nieuwe gevallen. Dat waren er maandag 237.

Sterfgevallen

Er zijn afgelopen etmaal 32 sterfgevallen geregistreerd. Maandag werden 18 sterfgevallen gemeld. Dit wil niet zeggen dat al deze mensen ook in de afgelopen 24 uur zijn overleden, soms worden sterfgevallen pas later aan het RIVM doorgegeven.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur met 18 mensen toegenomen. In totaal worden nu 2037 mensen met corona in ziekenhuizen behandeld, van wie er 586 op de intensive care liggen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).