24 mensen opgepakt na onrust in Amstelveen, politie bekogeld

Een groep van zo’n honderd mensen werd bij het feest geweigerd door de beveiliging, meldt de politie zondagmiddag. Zij wilden toch binnenkomen en vochten met de beveiliging. Door de komst van de politie keerde in eerste instantie de rust terug, maar later ging het toch mis toen een deel van de groep zich afsplitste richting de tramhalte aan de Sacharovlaan.

De verdachten bekogelden agenten waarop de politie hulp inschakelde van meerdere eenheden en de Koninklijke Marechaussee. Met behulp van een politiehelikopter hebben agenten een groep verdachten kunnen aanhouden in de Amstelveense wijk Westwijk. Zij zitten nog vast. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen aangehouden gaan worden.

De gewonde agent kreeg een steen tegen zich aan gegooid. Hij werd behandeld in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie.

Grote schande

Onacceptabel, zo noemt Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen, het gedrag van de feestgangers. “We nemen het hoog op.” Hij wil de schade zoveel mogelijk verhalen op de daders.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in Westwijk ook op verschillende plekken dingen vernield. Herbert Raat, wethouder van de VVD in Amstelveen, spreekt van een grote schande. Op Twitter plaatste hij foto’s van een metrohalte. ‘De halte is vannacht compleet vernield nadat een ‘feest’ uit de hand liep,’ aldus de wethouder. ‘Gelukkig hangen er voldoende camera’s om daders goed in beeld te brengen.’

