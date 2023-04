24-jarige Amsterdammer opgepakt na ‘ernstig zedendelict’ Sloterpark

Beeld Joris van Gennip

Het zedendelict vond plaats op vrijdagnacht rond 01.45 uur. Er waren die nacht veel agenten op de been in het park. De verdachte kwam op zaterdagavond in beeld en werd, volgens de politie, door ‘snel recherchewerk’ aangehouden op verdenking van een ernstig zedenmisdrijf.

In het belang van het onderzoek wil de politie over het misdrijf en de verdachte verder niet in detail treden.

