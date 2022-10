24-jarige Amsterdammer Migelvio ‘Migi’ Veldwijk doodgeschoten in België

Beeld Getty Images/iStockphoto

De schietpartij vond zondag aan het eind van de middag plaats in het plaatsje Beringen, in Belgisch Limburg. Nadat drie of vier mannen uit een auto met Nederlandse kentekenplaten waren gestapt, vond een discussie plaats die uit de hand liep, zo meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Volgens omstanders wilde het latere slachtoffer uithalen naar een van de mannen. Die trok daarop een vuurwapen en schoot op Veldwijk. Die viel zwaargewond op straat.

Twee minderjarige jongens brachten Veldwijk naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Hoewel ze vermoedelijk niet degenen zijn die de fatale schoten losten, gelden beide 17-jarigen als verdachte. Ook hield de Belgische politie twee meerderjarige verdachten aan. Zij worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Over de precieze toedracht van de dodelijke schietpartij is nog niet veel bekend. Vooralsnog wordt geen link gelegd met drugsgerelateerd geweld in Antwerpen.

Kleine vergrijpen

Migelvio Veldwijk groeide op in Amsterdam. Op zijn Facebookaccount zijn een aantal filmpjes te zien die hij als tiener plaatste. Op een van de filmpjes laat hij een tatoeage op zijn rechterarm zien met daarop de postcode 1102 HB, die hoort bij de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost.

Hij ging naar het Orion College Zuid, een school voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. Daar haalde hij in 2014 zijn diploma detailhandel MBO1.

Veldwijk verbleef sinds enige tijd in Belgische plaats Dessel. Ook naaste familie van hem verhuisde enige jaren geleden naar België. In de Belgische politiesystemen stond hij geregistreerd voor relatief kleine vergrijpen. Zo raakte hij, aan het begin van de corona-pandemie, slaags met een veiligheidsmedewerker in het treinstation van Leuven, nadat die hem erop had aangesproken dat hij geen mondmasker droeg. Dat escaleerde toen Veldwijk de medewerker was gaan filmen met zijn telefoon.

Om de kosten van zijn uitvaart te kunnen betalen zijn familieleden van Veldwijk inmiddels een online-inzamelingsactie gestart.