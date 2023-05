22 vrouwen op gruwelijke wijze vermoord, maar niemand weet wie ze zijn

De Nederlandse, Belgische en Duitse politie werken samen met in­ter­na­ti­o­na­le re­cher­che­dienst Interpol. Beeld ANP / Imago Stock & People GmbH

In alle zaken van de Identify Me-campagne zijn de slachtoffers vrouwen die zeker of vermoedelijk door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze in Duitsland, België en Nederland werden gevonden, is onbekend.

Op de lijst staan negen Nederlandse zaken, waarvan vier uit de regio Amsterdam. Zo staat er een zaak uit 1992 op de lijst waarbij rond de Lauriergracht, Egelantiersgracht en Prinsengracht lichaamsdelen van een vrouw werden aangetroffen. In een andere zaak uit 2004 vond een schipper in het IJ een tas met daarin het onderlichaam van een vrouw.

Focus op identificatie

Voor elk van de 22 zaken is een overzicht gemaakt met de beschikbare informatie, waaronder gezichtsreconstructies. Ook zijn er video’s en foto’s van sieraden en kledingstukken van de overleden vrouwen te vinden. Andere aanknopingspunten, zoals de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur ogen en andere lichaamskenmerken, zijn eveneens in kaart gebracht.

De lijst is publieksvriendelijk gemaakt. “Bezoekers hoeven dus niet bang te zijn om zomaar geconfronteerd te worden met schokkende foto’s,” aldus de politie.

De meeste zaken op de lijst spelen zich af tussen 1990 en 2010; de meest recente is een Belgische zaak uit 2019. Mede omdat de vrouwen vermoedelijk afkomstig zijn uit andere landen dan waar ze zijn aangetroffen, is het achterhalen van hun identiteit nooit gelukt.

In een aantal zaken zijn er ‘indicaties die op Oost-Europa’ wijzen, maar in veel gevallen is de herkomst van de slachtoffers onduidelijk. Volgens de politie is er ‘natuurlijk de hoop dat de identificatie van de slachtoffers ook leidt naar de daders van deze moorden’, maar zijn ze vooral op zoek naar namen van de vrouwen. “De identiteit van een slachtoffer is vervolgens vaak dé sleutel tot het openbreken van een onderzoek,” aldus Carolien Opdecam van de Belgische Federale Politie.

Wereldwijde aandacht

“De slachtoffers zijn vaak met veel geweld om het leven gebracht. Van sommigen weten we dat ze in de periode voor hun overlijden zijn mishandeld of uitgehongerd,” zeggen initiatiefnemers Carina van Leeuwen en Martin de Wit van de politie in Nederland. Om tot een doorbraak te komen is wereldwijde aandacht nodig, zo stellen zij.

De campagne wordt ondersteund door bekende vrouwen uit de deelnemende landen. In een gezamenlijke meertalige video roepen ze het publiek op om namen en informatie door te geven van de vermoorde vrouwen.

Namens Nederland zitten actrice Carice van Houten en zangeres S10 in de video. Van Houten: “Ik vind het een heel verdrietige en eenzame gedachte dat al die vrouwen, die zo gruwelijk aan hun einde zijn gekomen, zonder identiteit het graf in zijn gegaan. Dat vind ik een heel onwaardig idee. Ik roep iedereen op om goed naar de lijst te kijken om te zien of ze iemand herkennen.”

