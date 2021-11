22.274 positieve tests, eerste daling gemiddelde in bijna 2 maand

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in een teststraat. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

In de afgelopen zeven dagen zijn 155.523 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld komt het neer op 22.218 nieuwe gevallen per dag. In de week tot en met woensdag waren er gemiddeld zo’n 22.400 positieve tests per dag.

Het weektotaal ligt wel hoger dan het aantal gevallen in de zeven dagen ervoor. Op weekbasis stijgt het aantal positieve tests met ruim 23 procent. Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds begin oktober.

Het is niet duidelijk waar de daling van het gemiddelde door komt. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD’en tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Het gemiddelde was 55 dagen achter elkaar recht omhooggegaan. Dat is net geen record. In september en oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 dagen achter elkaar.

Ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis is afgelopen etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic’s nam juist verder toe.

Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 530 Covidpatiënten, een stijging van 25 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen donderdag voor het eerst meer coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden. Op 25 november 2020 werden er 529 mensen met een corona-infectie geholpen op een intensive care.

Er werden de afgelopen 24 uur 49 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Doordat er ook mensen overleden of de intensive care-afdelingen mochten verlaten, nam het totaal aantal patiënten minder snel toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2015 coronapatiënten. Dat zijn er 15 minder dan een dag geleden. Ook van dinsdag op woensdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen al af, toen met 22 patiënten.

Afgelopen etmaal werden 304 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen, overgeplaatst of overleden, daalde de totale bezetting in de klinieken toch.

Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en klinieken blijft onverminderd hoog. Ter vergelijking: precies een maand geleden werden er 73 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen en 19 op de ic’s. Eind september ging het dagelijks om enkele tientallen nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en minder dan 10 nieuwe mensen op de ic’s.

Sterfgevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 61 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 298 sterfgevallen, gemiddeld bijna 43 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 4 maart.