2100 varkens stikken in stal Maarheeze

Beeld ANP

“Het dringt nou pas door wat er allemaal gebeurd is,” zegt Peter van der Linden. Hij vertelt dat in de nacht van dinsdag op woensdag het alarm afging op zijn iPhone afging. “We zijn er direct op afgegaan, maar toen we bij de bewuste stal kwamen, lagen er al veel varkens dood. Ik heb er ook veel zien doodgaan. Verschrikkelijk. Heel emotioneel is dat,” zegt Van der Linden.



Tijd om varkens te redden door ze eventueel naar buiten te ‘jagen’ was er niet. “Het ging zo vlug, daar was niks meer aan te doen,” zegt hij.

Warmte

De oorzaak is een stroomstoring waardoor de luchtwassers in de stal uitvielen. Die luchtwassers zijn er niet alleen om de varkensgeur binnen de stal te houden, maar ook voor de zuurstofvoorziening. “Waarschijnlijk speelt de warmte een rol. Er moet nog goed uitgezocht worden wat de precieze oorzaak is, dat er een stop is uitgesprongen,” zegt de Maarheezer varkensboer. “Vroeger stonden er luchtkokers op het dak die zorgen voor de luchtstroming. Nu moeten de luchtwassers daarvoor zorgen. Als die uitvallen, kom er geen verse lucht binnen, want de stal zit potdicht. Daardoor zijnde varkens gestikt. Toen wij binnen kwamen was het loeiheet, zeker meer dan veertig graden,” licht hij toe.

Onderzoek

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stelt een onderzoek in. “We zijn ingelicht over het grote aantal sterfgevallen en hebben daarop besloten om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak,” laat een woordvoerder van de NVWA weten. “We zullen in elk geval een bedrijfsbezoek verrichten.”



Over verdere details wil de woordvoerder momenteel niks zeggen. “De resultaten uit het onderzoek worden in eerste instantie gedeeld met de ondernemer en zijn niet per definitie openbaar.”



Met behulp van familie, vrienden en kennissen heeft Van der Linden de dode varkens uit de stal gehaald. “We hebben ze met de hand uit de stal gesleept en ze zijn afgevoerd naar de Rendac in Son,” zegt hij. Voor daarmee begonnen kon worden is de stal door het plaatsen van dichte hekken aan het zicht onttrokken. “Het is bepaald geen prettig gezicht voor voorbijgangers. Je wordt er echt moedeloos van als je dit ziet.”

Schade

Emotioneel grijpt de dood van zijn varkens hem enorm aan. Naast de emotionele schade is er natuurlijk ook een flinke financiële schade. Die loopt in de tonnen. Hoeveel precies kan Van der Linden niet zeggen. “We zijn daarover in gesprek met de verzekering,” zegt hij. Vrijdagochtend was hij bezig om de stal schoon te spuiten. “We moeten alles opknappen en dan moeten we ook weer door,” verzucht hij.

De Dierenbescherming was nog niet op de hoogte van het drama. “Wat een enorm triest bericht weer,” zegt een woordvoerder. “Als een ventilatie bij deze temperaturen uitvalt, dan heeft dat vrijwel meteen heftige gevolgen. Varkens kunnen wat dat betreft niet veel hebben.”