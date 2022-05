20 procent van de jongeren dacht aan zelfmoord tijdens laatste lockdown

Huisartsen zagen tussen december en februari beduidend meer jongeren die gedachten hadden over zelfdoding. Beeld Getty Images/iStockphoto

Jongeren die al langer kampten met eenzaamheid of andere psychische klachten, of die in hun eigen leven de gevolgen van de coronapandemie ondervonden, hadden het vaakst zulke gedachten.

Huisartsen zagen in dezelfde periode, tussen december vorig jaar en februari dit jaar, ook beduidend meer jongeren die gedachten hadden over zelfdoding, of zelfs een poging tot zelfdoding deden, dan voor de pandemie. In absolute zin gaat het om enkele gevallen per week.

Jongens hadden vaker suïcidale gedachten dan meisjes. Ook vmbo’ers, mbo’ers en jongeren die niet meer bij hun ouders wonen waren relatief kwetsbaar. Het RIVM benadrukt dat er extra aandacht voor risicogroepen nodig is. “Met het oog op de toekomst is het belangrijk om mentale gezondheidsrisico’s bewust mee te nemen in de afwegingen over eventuele nieuwe maatregelen.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.