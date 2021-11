20 jaar cel geëist tegen Jos B. in zaak Nicky Verstappen in hoger beroep

De ouders van Nicky Verstappen samen met Royce de Vries (m) in de rechtbank van Den Bosch. Beeld ANP

De strafzaak gaat woensdag verder met het pleidooi van de advocaat van B. Vrijdag krijgt B. zelf de mogelijkheid tot een laatste woord. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof in Den Bosch uitspraak doet. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot 12,5 jaar cel. Er was toen 15 jaar cel en tbs geëist.

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig DNA-onderzoek kwam Jos B. in beeld. B. had zelf niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent-DNA-match uit naar voren.

Het dna van B. is aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. De onderbroek zat achterstevoren en binnenstebuiten. Onder deskundigen is geen overeenstemming of de jongen misbruikt is. Het OM meent van wel.

Videoverklaring

B. werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd. Vanaf het begin heeft hij ontkend iets met de dood van Nicky te maken te hebben, verder deed hij er meestal het zwijgen toe. Tot de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank vorig jaar. Toen vertelde hij, in een eerder opgenomen videoverklaring, dat hij Nicky op de heide had gevonden, maar dat de jongen toen al dood was. Omdat B. een zedenverleden heeft, durfde hij naar eigen zeggen niet bij de politie te melden dat hij een dood kind had gevonden.

In het hoger beroep is B. weliswaar iets spraakzamer, maar ook nu geeft hij nog altijd geen antwoord op veel vragen over die avond dat hij Nicky zou hebben gevonden. “Zwijgen is een recht,” zei de advocaat-generaal. “Maar zwijgen kan ook consequenties hebben.” B. reageerde maandag op een gegeven moment wel op het uren durende requisitoir. “U heeft het bij het foute eind. U zit fout.”

Het hoger beroep kende een opvallende wending toen B.’s voormalig medegevangene Bekir E. vorige maand in de rechtszaal werd gehoord. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra had verklaard dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. “Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden.” B. deed de verklaring van E. af als onzin.

De moord op Peter R. de Vries afgelopen juli hing de laatste maanden als een grauwsluier over de zaak. De misdaadverslaggever die altijd aandacht was blijven vragen voor de zaak, werd ook maandag weer genoemd door de advocaten-generaal tijdens het requisitoir.