‘1900 storingen op treintraject Amsterdam Centraal-Schiphol in elf jaar’

De verbindingen met Schiphol staan zesmaal in de top tien met de meeste treinstoringen van de afgelopen elf jaar, stelt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Het traject Amsterdam Centraal–Schiphol is koploper. In totaal waren er op dit stuk spoor bijna 1900 incidenten, gemiddeld ongeveer een per twee dagen. Ook op de trajecten tussen Schiphol en Amersfoort, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Breda en Lelystad Centrum zijn vaak vertragingen. De Schipholtunnel is mede debet aan het ontstane oponthoud. Zo gingen tot 2017 brandmelders vaak af na ‘kleine, relatief ongevaarlijke incidenten’.

Recordjaar

Dit jaar zijn er in totaal al 3.483 landelijke storingen geweest op het spoor, schrijft de Volkskrant. Zo reden er minder treinen dan normaal dankzij onder meer personeelstekorten bij de NS, computerproblemen en de uitval van medewerkers door corona. Er waren zelfs enkele dagen waarop landelijk het treinverkeer was gestremd. Op zondag 3 april lag het treinverkeer een halve dag stil, nadat het ICT-systeem dat machinisten en conducteurs aan de juiste trein koppelt er rond het middaguur uit vloog. In juli was de hitte een van de oorzaken dat treinen uitvielen.

Als de ontwikkeling in de rest van het jaar op dezelfde voet verder gaat, komt het aantal storingen in de buurt van het recordjaar 2019. Vlak voordat de coronapandemie toesloeg, kregen de NS en de reizigers bijna 6000 ‘ongeplande aanpassingen aan de dienstregeling’ voor de kiezen.