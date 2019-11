18 maanden voor ophangen granaat bij supportershome ADO Den Haag

Het supportershome van ADO Den Haag waar de handgranaat werd gevonden. Beeld ANP

Het explosief - met de pin er nog in - werd gevonden bij het gebouw naast het stadion van de eredivisieclub. Het was met ducttape vastgemaakt. Ook waren er drie kruizen - het wapen van Amsterdam - op de muur aangebracht.

Volgens de rechtbank heeft de achttienjarige Hilal A. B. de granaat opgehangen. De even oude Faissal B. en 21-jarige Charafedinne G. zaten weliswaar met hem in de auto, maar volgens de rechtbank staat niet vast dat zij wisten waar hun medepassagier mee bezig was. Daarom zijn zij vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot twee jaar geëist.

De Amsterdamse verdachten hebben alle drie altijd ontkend iets met de granaat te maken te hebben. Waarom de granaat daar geplaatst is, hebben ze daarom niet kunnen zeggen.

De rechtbank is echter van mening dat er sprake is van voetbalgerelateerd geweld. “Als de granaat bijvoorbeeld door de verkeerde persoon was gevonden of was losgewaaid, had het verschrikkelijk kunnen aflopen,” aldus de rechter.

Mogelijk was de actie een vergelding voor het bekladden met groene en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag, in februari op verschillende plekken in Amsterdam. Ook het bekende standbeeld de Dokwerker werd toen besmeurd met verf. De voetbalclubs ADO en Ajax zijn elkaars rivalen.