18-jarige Amsterdammer vast voor gooien van explosief door raam in Almere

Beeld Joris van Gennip

Maandag 12 december werd rond 03.00 uur bij een woning aan de Paso Doblesingel in Almere Stad een explosief door het raam naar binnen gegooid. Het explosief ging niet af, waarom is onduidelijk.

Een paar nachten later werd in dezelfde straat een brandend voorwerp tegen een flatwoning gegooid, waardoor er brand ontstond. In dezelfde buurt was die week ook een explosie in de Lemmerstraat in Almere. Ook daar gooide iemand vermoedelijk een brandbaar object tegen een woning. Er vielen geen gewonden bij de incidenten.

De politie onderzoekt wat het verband is tussen deze incidenten en vermoedt dat ze deel uitmaken van een conflict tussen rivaliserende jongeren uit onder andere Almere. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

