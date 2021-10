17-jarige Amsterdammer vast voor beroving met wapen in Badhoevedorp

ANP LEX VAN LIESHOUT Beeld ANP

In het pand, in de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp, was een feest bezig, waar twee mannen onder dreiging met een vuurwapen diverse spullen hebben gestolen.

De politie kreeg rond 4.00 uur melding van een bedreiging met een vuurwapen. Iets eerder waren de twee ongenode gasten het bedrijfspand binnengegaan. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gestolen, is niet bekendgemaakt.

Bij de aanhouding van de 17-jarige werd een vuurwapen in beslag genomen. De Amsterdammer zit vast op het politiebureau voor verhoor.