17.562 nieuwe coronagevallen, besmettingen met omikronvariant lopen op

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal verminderd. Beeld Dingena Mol

Dat meldt het RIVM. Afgelopen dinsdag stond de teller op 36 bevestigde gevallen die besmet zijn met de omikronvariant. Tot aan zaterdag waren er twintig besmettingen bekend.

17.562 positieve coronabesmettingen, dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Verpleegafdelingen en ic’s

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal verminderd. Het aantal patiënten op de intensive cares nam juist toe, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal houden nu 2783 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, een daling van 47 patiënten ten opzichte van 24 uur eerder. Van hen liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder dan donderdag. Afgelopen 24 uur werden er 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam het totale aantal door coronapatiënten bezette bedden toch af.

Op de ic’s liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. Er werden 52 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic’s minder snel toe.