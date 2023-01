160 ton cocaïne onderschept in havens Rotterdam en Antwerpen in 2022

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde begin 2022 aan de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven te gaan opvoeren. Beeld ANP

Voor internationale drugscriminelen zijn Antwerpen en Rotterdam de twee toegangspoorten tot het Europese vasteland, zegt Vincent Van Peteghem, Vlaamse minister van Financiën in een persbericht. ‘Elke verdachte beweging die in Rotterdam wordt gesignaleerd of nieuwe vorm van verstoptechniek die in Antwerpen wordt ontdekt, kan beide havens vooruithelpen. De nieuwe resultaten tonen dat we samen een vuist kunnen maken tegen de internationale drugshandel.’

Minder in Rotterdam

In Rotterdam onderschepte het zogeheten Hit And Run Cargo (Harc)-team vorig jaar 46.789 kilo cocaïne met een straatwaarde van 3,5 miljard euro in het havengebied van Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Dat is beduidend minder dan in het recordjaar 2021, toen nog 72.808 kilo in beslag werd genomen, met een straatwaarde van meer dan 5 miljard euro.

Hugo Hillenaar, de Rotterdamse hoofdofficier van justitie, is wel tevreden met de resultaten. “Ik word blij van elke gram die niet op de markt komt.”

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van gedane vondsten lag in 2022 hoger in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werden 71 onderzoeken gestart, tegen 38 in 2021. Opvallend is dat er afgelopen jaar vooral meer relatief kleine partijen werden onderschept. In totaal waren er 89 vangsten van partijen onder de 100 kilo. In 2021 waren dit er 69.

Antwerpen

Het OM denkt dat het aantal kleine vondsten in Rotterdam te maken zou kunnen hebben met risicospreiding door criminelen. De douane vermoedt dat een deel van de smokkel zich heeft verplaatst naar de haven van Antwerpen. Daar is vorig jaar een recordhoeveelheid van ruim 100.000 kilo cocaïne uit containers gehaald.

Toch werden in 2022 nog altijd 17 vondsten gedaan van boven de 1000 kilo, tegen 22 keer in 2021. In dat jaar werden vier partijen aangetroffen waarbij de wijzer van de weegschaal zelfs boven de 4000 kilo uitkwam. De grootste partij van 2022 was 2814 kilo tussen een lading bevroren vis uit Ecuador.

Veruit de meeste onderschepte drugs is cocaïne. Maar er werden ook andere verdovende middelen aangetroffen, zoals 2426 kilo heroïne, 3149 kilo cannabis en 100 kilo ecstasy.

Samenwerking

De douanediensten in België en Nederland werken al langere tijd intensief samen in de strijd tegen internationale drugshandel, mede omdat de Rotterdamse bendes vaak nauw zijn verstrengeld met die in Antwerpen. Ook worden in Antwerpen veel jonge Amsterdamse criminelen opgepakt met vuurwapens en explosieven.

Justitieminister Dilan Yesilgöz is ‘trots’ op de opsporingsdiensten en de douane. ‘Criminelen doen steeds meer aan risicospreiding en drugszendingen worden kleiner, dus blijft het investeren in de internationale samenwerking zo belangrijk,’ aldus de minister op Twitter.

