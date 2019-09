16 jaar cel voor moord op Raja Draaisma

Beeld ANP

De G. werd door de rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar cel. In hoger beroep had het Openbaar Ministerie achttien jaar cel geëist.

Draaisma kwam in 2015 door schoten om het leven in haar woning in Hoofddorp. De G. meldde zich bij de politie met het verhaal dat zij hem had willen neerschieten toen hij spullen bij haar kwam ophalen. Tijdens de worsteling die volgde zou ze zelf dodelijk zijn geraakt.

Het hof verwerpt dat scenario echter. De vrouw werd van dichtbij neergeschoten, onder meer in haar achterhoofd. “De verdachte heeft zijn ex achter haar woning doodgeschoten, terwijl hij wist dat haar toen 9-jarige dochter thuis op haar zat te wachten. Na de moord is hij kalm weggelopen. De verdachte heeft amper compassie getoond met de nabestaanden en vooral aandacht gevraagd voor zijn eigen situatie,” aldus het hof.