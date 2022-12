16,9 procent hoger loon in de haven – hoe kan dat?

Bij verschillende bedrijven in de haven stijgen de lonen per 1 januari met 16,93 procent. Beeld ANP / Hans van Rhoon

De koopkracht van Nederlanders staat onder druk. Met een energierekening die de pan uitrijst en steeds duurdere boodschappen kunnen veel mensen minder kopen dan aan het begin van het jaar. Dit leidde tot veel onrust op de werkvloer: NS-medewerkers staakten voor een hoger loon, bij de Bijenkorf legden werknemers voor het eerst sinds 1971 het werk neer. Zelfs Klaas Knot van De Nederlandse Bank pleit voor het verhogen van de lonen.

Er is echter één sector in Nederland waar de stijgende prijzen niet voor problemen in de portemonnee zorgen: in de havens stijgen de lonen automatisch mee met de inflatie – daar zorgt de automatische prijscompensatie (APC) voor.

Iets verzinnen

Zo stijgen de lonen van de werknemers bij het Amsterdamse tankopslagbedrijf Evos Amsterdam East per 1 januari 2023 met 16,93 procent. Dit is vastgelegd in de nieuwe cao die FNV Havens met het bedrijf heeft afgesloten. Evos Amsterdam East is niet het enige bedrijf in de Amsterdamse haven waar de lonen automatisch meestijgen met de inflatie: ook bij overslagbedrijf OBA (de grootste kolenterminal van Amsterdam) en sleepdienst Svitzer blijft de koopkracht van werknemers overeind te midden van de hoogste inflatie in decennia. In totaal vallen in Amsterdam 850 mensen onder cao’s met APC.

Asmae Hajjari van FNV Havens onderhandelt namens de vakbond voor havenwerknemers. Zij heeft wel een verklaring waarom de haven de enige sector is waar werknemers automatisch worden gecompenseerd. “In de Nederlandse havens is 75 tot 80 procent van de mensen lid van de vakbond. Bij Svitzer is zelfs bijna iedereen lid. Dat zorgt ervoor dat we een sterke onderhandelingspositie hebben en kunnen opkomen voor de belangen van onze leden.” Hierin ligt volgens haar ook het grote verschil met andere sectoren: in het onderwijs was in 2020 30,9 van de mensen lid van een vakbond, in de horeca ligt de organisatiegraad op 10,5 procent.

Spierballen rollen

In de Rotterdamse haven komt Niek Stam op voor de belangen van hem en zijn collega’s. Hij heeft het over ‘de Champions League van de vakbewegingen’ en is een langst zittende vakbondsbestuurder in de havensector. Als werkgevers willen morrelen aan de APC krijgen ze direct te maken met acties. In Rotterdam krijgt onder meer het personeel van een containerterminal en van veerdienst P&O Ferries per 1 januari 16,93 procent meer loon.

Ook Hajjari laat haar verbale spierballen rollen. “Een aantal bedrijven wil bestaande cao’s openbreken en de compensatie eruit halen. Zij zeggen dat het dit jaar te hoog uitvalt. Voor ons is het simpel: afspraak is afspraak. Voor ons is sleutelen aan de APC onbespreekbaar én onacceptabel. Deze maatregel is bedoeld voor koopkrachtbehoud: om ervoor te zorgen dat mensen dezelfde boodschappen kunnen kopen als een jaar geleden. Het is niet de bedoeling dat mensen zich suf werken en er dan op achteruitgaan.”

FNV Havens is betrokken bij zestig cao’s in Nederland waarbij automatische prijscompensatie geldt.