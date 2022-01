15-jarige verdacht van doodsteken topskater Casper Verheijen (29): ‘Het lijkt volslagen zinloos geweld’

Hulpdiensten verzamelen zich aan Meer en Vaart in Amsterdam, vlak na de steekpartij. Beeld Michel van Bergen

De 15-jarige wordt verdacht van ‘doodslag dan wel openlijk geweld op de openbare weg met de dood tot gevolg’, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Woensdag beslist de raadkamer van de rechtbank of hij langer vast blijft zitten. Twee 16-jarige medeverdachten zijn deze week op vrije voeten gekomen. De reden daarvoor wil de rechtbank niet geven, omdat het om minderjarigen gaat.

Straatruzie

Voormalig topskater Verheijen overleed op dinsdag 18 januari aan de gevolgen van een steekincident nabij de Sloterplas. Hij was die dag aan het werk als dakdekker en zou op de terugweg naar zijn auto nabij Meer en Vaart even na 16.00 uur in een straatruzie zijn beland. Met fatale gevolgen.

De politie gaat ervan uit dat Verheijen met een mes is gestoken en dat meerdere personen bij de ruzie betrokken zijn geweest. Wat precies heeft geleid tot de dood van de 29-jarige Nijmegenaar is echter nog onbekend. ‘Het onderzoek is in volle gang,’ stelt het OM. ‘In dit stadium kunnen we daarom nog niets kwijt over toedracht en scenario’s.’

De dood van Casper Verheijen is een geval van ‘verkeerde tijd, verkeerde plaats’, vermoeden diverse bekenden. Ze schetsen de 29-jarige Nijmegenaar als een rustige, vriendelijke jongen die niet goed tegen onrecht kon. “Als hij iets zag of hoorde waar hij het niet mee eens was, dan zei hij daar wat van,” zegt een ingewijde. “Maar wie verwacht nou dat iemand anders bij een woordenwisseling een mes trekt? Dit lijkt volslagen zinloos geweld.”

Top van Nederland

Verheijen gold volgens kenners jarenlang als de beste skateboarder van Nijmegen. “Hij kon dingen die anderen in de stad niet konden en stond duidelijk een stap hoger dan wij,” zegt Flip Hovens, skatevriend, generatiegenoot en directeur van het Nijmeegse skatepark Waalhalla. “Casper hoorde bij de top van Nederland.”

Een ernstige knieblessure maakte zo’n twee jaar geleden een einde aan Verheijens skateloopbaan.