15 jaar cel en tbs geëist tegen Malek F.

Rechtbanktekening van Malek F. Beeld ANP

Justitie eist een forse celstraf, ondanks mogelijk een ‘verminderde toerekeningsvatbaarheid’. Volgens het OM handelde Malek F. met voorbedachte rade en heeft hij zijn daad gepleegd uit extremistische motieven. Hij kocht bijvoorbeeld een mes voor de aanslag en sprak over ongelovigen die gestraft moeten worden. “Hij wilde als martelaar sterven,” aldus de officier van justitie. Malek F. zou ervan uit zijn gegaan dat de politie hem zou doodschieten bij de aanhouding.

Malek F. stak op Bevrijdingsdag drie willekeurige mannen neer. De eerste zat op een terras aan de Leeghwaterkade, vlakbij station Den Haag Hollands Spoor. Korte tijd later stak hij even verderop een man die langsfietste neer. Een derde slachtoffer viel hij van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden.

De verdachte heeft verklaard dat hij de slachtoffers alleen maar wilde verwonden. Ook zou hij medelijden hebben gehad met een van zijn slachtoffers, die moslim bleek te zijn. “Dat de slachtoffers nog leven, is alleen te danken aan de omstanders en hulpverleners,” zei de officier van justitie in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol.

Volgens deskundigen heeft de verdachte een stoornis, handelde hij in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Het OM meent echter dat Malek F. toch gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is, ondanks de stoornis. Hij zou tijdens afgeluisterde gesprekken gezegd hebben te doen alsof hij ziek is.