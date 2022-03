15.000 extra opvangplekken voor Oekraïners in overheidsgebouwen

Oekraïense vluchtelingen komen aan op Amsterdam Centraal. Beeld Joris van Gennip

Momenteel heeft Nederland 27.000 plekken voor de opvang. Daarvan zijn 17.000 plekken in gebruik. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag na de ministerraad.

Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende maanden duizenden Oekraïners moeten worden opgevangen. Van der Burg rekent op een ‘langdurige situatie waarin de opvang van mensen uit Oekraïne in ruime mate groter wordt’. Volgens hem neemt het aantal vluchtelingen dat zich meldt ‘gestaag’ toe.

Om die stroom op te vangen worden dus overheidsgebouwen gereedgemaakt. In een deel daarvan worden ook andere asielzoekers opgevangen. Onder meer de koepelgevangenis in Breda is een plek die op de lijst staat.

Volgens minister De Jonge (Wonen) moet het kabinet ook maatregelen nemen tegen het risico dat op langere termijn verdringing op de woningmarkt kan optreden. Veel Nederlanders wachten ook nog op een huis en als Oekraïners voorrang krijgen omdat zij helemaal geen onderdak hebben, groeien de wachtlijsten voor anderen. De Jonge zegt daarom dat er een speciale organisatie komt om dat probleem aan te pakken. Een van de mogelijkheden die speelt is de inrichting van grote opvangplekken, dorpen welhaast.