14-jarige jongen overleden door koolmonoxide in Haagse woning

In drie woningen is koolmonoxide aangetroffen Beeld Regio15

Bij de politie kwam rond 14.00 uur een melding binnen dat een persoon in de portiekwoning onwel was geworden. Agenten snelden naar de Melis Stokelaan en troffen daar het 14-jarige slachtoffer aan. “Samen met ambulancepersoneel zijn agenten direct de hulpverlening gestart,” legt een woordvoerder van de politie uit. “Terwijl de hulpverlening in volle gang was, wezen metingen uit dat in de woning een hoge concentratie koolmonoxide aanwezig was.”

De 14-jarige jongen en een andere bewoner werden direct vervoerd naar het ziekenhuis. “Het 14-jarige slachtoffer is daar niet veel later overleden.” Vijf agenten die te hulp waren geschoten moesten ook voor controle naar het ziekenhuis. “Zij konden hierna hun dienst voortzetten.”

Hoe het met de andere bewoner is, is nog onduidelijk.

Drie woningen

De brandweer heeft na de melding van koolmonoxide direct enkele tientallen woningen ontruimd en gecontroleerd. “In drie woningen werd koolmonoxide aangetroffen.” Nadat de huizen waren geventileerd was de koolmonoxide uit de panden verdwenen. “Na nieuwe metingen bleek het CO-gevaar geweken.”

Twee van de drie woningen waar de koolmonoxide werd geconstateerd zijn daarna weer vrijgegeven. De andere woning blijft voorlopig nog afgesloten. Dit is vermoedelijk de woning waar de jongen werd aangetroffen. “Het is nog onduidelijk wat de hoge concentratie koolmonoxide heeft veroorzaakt, forensische specialisten doen onderzoek.”

Veel omwonenden stonden rond 16.30 uur nog buiten te wachten tot ze weer terug naar hun huizen konden, een enkeling slechts gekleed in een T-shirt omdat ze in allerijl de woning uit werden gedirigeerd door de hulpdiensten. “Ik hoop dat mijn poes niet ontsnapt is,” zegt een buurvrouw ongerust.

De balkondeur van de woning op de begane grond, waar de 14-jarige jongen werd gevonden, stonden toen ook nog open. Net als die van de twee appartementen daarboven.

Onderhoud

In het huis op de begane grond woont volgens buren een moeder met een zoon. Een andere zoon zou zijn broertje in de woning gevonden hebben. “Hij heeft toen waarschijnlijk 112 gebeld,” denkt een omwonende.

Dat er koolmonoxide is gemeten in de woningen vonden buren opmerkelijk omdat er onlangs nog onderhoud aan de cv-ketels van de huurwoningen is gepleegd.