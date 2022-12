13 jaar cel voor fatale schietpartij shishalounge Paramaribo

De inmiddels gesloten shishalounge in Paramaribo, waar de schietpartij plaatsvond. Beeld ANP

De straf van de rechtbank Amsterdam is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Voorafgaand aan de schietpartij in de vroege ochtend van 12 januari 2018 in de Shisha Lounge, die gold als locatie voor afterparty’s, ontstonden problemen tussen Van der M. en het latere slachtoffer. Het is niet duidelijk geworden waarover die ruzie ging. Van der M. had, zegt de rechtbank, niet de intentie Kida dood te schieten. Moord is dus niet bewezen, doodslag wel.

De rechter spreekt van ‘een meedogenloze daad’. “Het slachtoffer had een gezin, hij verwachtte met zijn partner zijn derde kind.”

Gevlucht

Na de schietpartij vluchtte Van der M. het land uit naar Frans-Guyana. Hij reisde door naar Frankrijk. In oktober 2018 arresteerde de Franse politie hem in Parijs op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij kreeg daarvoor vijf jaar cel. Van der M. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is voor de Surinaamse zaak in februari van dit jaar aan Nederland overgeleverd. Suriname heeft Nederland gevraagd de vervolging van de verdachte over te nemen.

De rechtbank noemt het strafverzwarend dat Van der M. geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daad en is gevlucht. Het is ‘verwerpelijk’ dat de verdachte het slachtoffer ervan beticht hem te hebben bedreigd. Van der M. zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten, maar daar gaat de rechter niet in mee.

