125 rondjes Ronde Hoep wijzen uit: wind tegen zit meer tegen dan dat wind mee meezit

Een stuk van de Ronde Hoep. Beeld Sam Bulder

Je kan fietsen tot je scheel ziet, als er wind staat gaat je gemiddelde snelheid omlaag, zelfs in rondjes waarbij je begint en eindigt op hetzelfde punt en je dus in principe evenveel wind mee als tegen zou moeten hebben gehad. Of, zoals data-enthousiasteling Dirk Kloosterboer het zegt: “Het effect van wind tegen is groter dan het effect van wind mee.”

Kloosterboer is voorzichtig op zijn site dirkmjk.nl, voor onwrikbare conclusies zul je uitgebreider onderzoek moeten doen. Maar als er maar één ding de destilleren valt uit zomaar 125 ritjes Ronde Hoep die hij fietste, dan is het wel dat wind funest is voor een snelle tijd. En het wordt nog erger voor fietsers die graag zo hard mogelijk rijden: zelfs zijwind tempert de snelheid.

Hij heeft lol in onderzoekjes in zijn eigen omgeving. Twee weken geleden knobbelde Kloosterboer uit welke partijen het best scoorden in de auto- en fietsstemstraten. Nu heeft hij zich, als enthousiast fietser, gestort op de vraag wat wind doet met je gemiddelde snelheid.

Zoals de meeste enthousiaste fietsers weten: het lijkt niet zo te zijn dat je tijdens de kilometers wind mee compenseert voor afstand die je wind tegen aflegt. “Natuurlijk fiets je op stukken met tegenwind langzamer dan op de stukken met meewind. Uit de gegevens die ik heb gebruikt blijkt dat voor elke meter per seconde die het harder waait, de relatieve fietssnelheid daalde met ongeveer 0,7 procentpunt.”

Kloosterboer maakte voor zijn analyses gebruik van historische weergegevens van de KNMI. Het ritje Ronde Hoep, ruim veertien kilometer lang en populair onder Amsterdamse wielrenners vanwege de ligging en het feit dat er geen drukke kruisingen of verkeerslichten zijn, is echter wel zeer bochtig. “En sommige stukken zijn enigszins afgeschermd van de wind door bomen of boerderijen.”

Veel zijwind dus. Hoe kan het dat ook wind die in een hoek van 90 graden op de fietser staat, de snelheid omlaag brengt? “Zijwind kan ervoor zorgen dat een groter oppervlak van fiets en fietser bloot staat aan luchtweerstand en kan er ook voor zorgen dat je meer moet bijsturen.”