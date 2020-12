11 personen in Nederland besmet met Britse variant, 5 in regio Amsterdam

Beeld ANP

Vorige week werd de virusvariant, die niet gevaarlijker maar wel besmettelijker lijkt, al bij drie personen in de regio Amsterdam gevonden. Zij waren niet in Engeland geweest en hebben ook geen onderling contact gehad. Bij bron- en contactonderzoek is in de omgeving van een van hen nog iemand gevonden die niet in Engeland is geweest en al eerder met de nieuwe Britse virusvariant besmet bleek te zijn geweest. Afgelopen weekend werd de Britse variant bij nog een andere persoon aangetroffen die in Amsterdam is getest is maar in Flevoland woont. De GGD daar is met bron- en contactonderzoek begonnen.

Uitbraak op school

Eind vorige week werden al twee personen in de regio Rotterdam positief getest op de Britse coronavirusvariant, die beiden niet in Engeland zijn geweest. Deze twee personen konden worden gelinkt aan een uitbraak op een basisschool die al sinds eind november gaande was. Daarop werd een aantal monsters geanalyseerd van besmette personen die te herleiden waren naar de uitbraak op school. Die analyse bracht drie nieuwe gevallen aan het licht.

Volgens het RIVM is de uitbraak op een school in de regio Rotterdam een mogelijkheid om te zien of de virusvariant veel besmettelijker is en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt.

In de regio Gelder-Zuid, waar Nijmegen onder valt, is één persoon getest die de nieuwe variant onder de leden heeft. Diegene was recentelijk teruggekeerd uit Engeland.

OMT

Het Outbreak Management Team komt woensdag bij elkaar om zich te buigen over de stand van zaken van de epidemie, schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het team zal dan ook de elf vastgestelde ‘Britse varianten’ van het coronavirus in Nederland bespreken.

De Jonge schrijft dat ‘nog veel onbekend’ is over deze variant en hoe besmettelijk die is. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in Nederland. ‘In de loop van deze en volgende week’ worden honderden monsters uit alle regio’s onderzocht.

Tot die gegevens er zijn is het extra belangrijk dat men zich goed aan de huidige maatregelen houdt, benadrukt De Jonge, en ‘de contacten buiten huishoudens tot maximaal twee te beperken, ook tijdens de jaarwisseling’.