11 jaar cel voor fatale steekpartij in vete drillrappers

Beeld ANP

Bij een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapformaties kwam de 19-jarige Cennetsson Janga (Chuchu) uit Rotterdam om het leven. “Het verbazingwekkende gemak waarmee messen gebruikt worden om een ruzie te beslechten is zeer zorgwekkend,” aldus de rechtbank donderdag bij de uitspraak.

Drukke stranddag

Tegen de 21-jarige Roan W. en even oude Darrel L. was dertien jaar cel geëist. De Amsterdammers waren lid van een groep die ruzie had met een groep jongeren uit Rotterdam. Op 9 augustus werd via sociale media besloten de ruzie uit te vechten in Scheveningen, tussen Amsterdam en Rotterdam in. De groepen stonden op een drukke stranddag tegenover elkaar op de pier.

Veel toeristen waren getuige van de fatale steekpartij, waarbij Janga dodelijk in zijn hartstreek werd getroffen. Janga werd twee keer geraakt, in zijn hartstreek en in zijn buik, onder meer met een mes van 34 centimeter. Hij overleed die avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

“De verdachten hebben zich geen enkel moment bekommerd om het lot van het slachtoffer,” zei de rechter. Wat betreft W. noemde de rechter het ‘onbegrijpelijk’ dat hij geen enkele spijt of berouw heeft getoond. Sterker nog: “Hij schuwt het geweld nog steeds niet. In zijn cel heeft hij de schokkende tekst ‘Chuchu rest in pis’ op de muur geschreven.”

Geen ruzie met Janga

Het is niet duidelijk waarom uitgerekend Janga is neergestoken. “Hij maakte geen deel uit van de rivaliserende drillrapgroep. Met hem was er geen ruzie. Dus waarom werd hij gestoken?,” vroeg de officier van justitie eerder tijdens de behandeling van de zaak, die celstraffen van dertien jaar had geëist. De twee verdachten hebben daar geen antwoord op willen geven. Zij ontkenden eerder betrokkenheid. Dat zij ‘een dagje wilden chillen’ en daarom in Scheveningen waren, noemde de rechter donderdag ‘volstrekt onaannemelijk’.

Drillrap is een stijl van vaak snel en monotoon rappen. In veel nummers wordt geweld verheerlijkt.