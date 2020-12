11.555 positieve coronatests, iets meer dan het weekgemiddelde

Beeld ANP

Woensdag meldde het RIVM 10.477 positieve tests, dinsdag waren het er 9872. Het RIVM benadrukt dat weekcijfers een betrouwbaarder beeld geven van de verspreiding van het virus.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2308 coronapatiënten, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 19 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 596 mensen met Covid-19, 7 minder dan woensdag.

Het RIVM meldde donderdag 89 nieuwe sterfgevallen door corona, tegenover 106 sterfgevallen woensdag. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Woensdag bleek dat het aantal positieve tests in de regio Amsterdam-Amstelland afgelopen week met 23 procent is gegroeid. Alleen in Diemen was sprake van een lichte krimp. Verder meldde Trouw dat negen van de tien Nederlandse coronabrandhaarden te vinden zijn in christelijke gemeenten.