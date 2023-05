100.000ste struikelsteen wordt donderdag in Neurenberg gelegd

De honderdduizendste Stolperstein is voor Johann Wild, die in 1941 met de guillotine om het leven gebracht werd. Beeld Stichting Stolpersteine

Het idee van de Stolpersteine ontstond in 1992. Kunstenaar Gunter Demnig wilde naast de collectieve herinnering individuen herdenken die door de fascisten werden vervolgd. De nazi’s reduceerden ze tot nummers, Demnig wilde dat proces omkeren en de slachtoffers juist met hun naam terugbrengen in de straat en voor het huis waar ze voor het laatst woonden.

Op 26 mei wordt de honderdduizendste steen gelegd. Op de steen staat een messing plaatje met de naam van het slachtoffer, geboortejaar, plaats en datum van arrestatie en plaats en datum van moord of overlijden. In dit geval gaat het om Johann Wild, een actief lid van het socialistische verzet in Duitsland. Om zijn naam te kunnen lezen, moet een voorbijganger stilstaan en buigen voor het slachtoffer, zo is het idee van de struikelsteen.

Propaganda

Wild werd op 17 mei 1941 in München met de guillotine om het leven gebracht. In het begin van de oorlog luisterde hij naar buitenlandse radiozenders en verspreidde de berichtgeving onder vrienden en kennissen. In die tijd stuurde hij ook onder een pseudoniem brieven naar het ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda waarin hij Hitler en andere bewindslieden beledigde en hun misdaden aan het licht probeerde te brengen. Wild werd gesnapt, opgepakt en uiteindelijk vermoord.

In november 2007 kwam de eerste steen in Nederland te liggen. De eerste struikelsteen in Amsterdam werd op 4 mei 2009 geplaatst.

