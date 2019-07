100.000 kippen omgekomen bij brand in Groningen

“Het is heel erg sneu voor de eigenaar en verschrikkelijk voor de kippen,” aldus een woordvoerder van de brandweer Groningen.

Er stonden twee schuren naast elkaar, die konden volgens de brandweer beide niet meer worden gered. “Bij aankomst zagen we dat de schuren als verloren konden worden beschouwd. We hebben ons gericht op het overslaan van de brand.” Het vuur is inmiddels onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er kwam bij de brand veel rook vrij, die richting Veendam en Wildervank trekt. Omwonenden kregen het advies deuren en ramen gesloten te houden.