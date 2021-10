1 jaar cel voor bedreiger Lale Gül: ‘Teleurstellend vonnis’

Schrijfster en Paroolcolumnist Lale Gül werd februari dit jaar een maand lang digitaal bedreigd door Oguz Ö. Beeld Marc Driessen

Het vonnis betekent dat Ö. op korte termijn de cel kan verlaten. Hij zit al ruim een half jaar gevangen en komt eind deze maand vrij. Wel is hij onderworpen aan een fors aantal restricties en staat hij onder toezicht van de reclassering. Hij moet zich vanuit de cel direct melden bij een kliniek, voor een behandeling door een forensisch psychiater wegens persoonlijkheidsstoornissen.

De rechtbank spreekt van zeer ernstige bedreigingen gericht tegen een schrijfster, een vertolker van het vrije woord pur sang. De rechtbank neemt het Ö. zeer kwalijk dat hij niet heeft stilgestaan bij de impact van de bedreigingen op Gül, die moest onderduiken en niet meer alleen over straat durfde.

Primitief

In het vonnis heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijkheidsstoornissen bij de dader en diens grote ontwikkelingsachterstand. Hij wordt omschreven als een zeer oppervlakkige man die op een wat primitieve manier van zich afbijt.

De uitspraak is grotendeels conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank acht bewezen dat Gül is bedreigd door Ö. en dat hij heeft gedreigd met een terroristisch misdrijf. Er geldt een contactverbod richting Gül. Ook geldt een verbod op het gebruik van sociale media en moet Ö. inzage geven in zijn gegevensdragers. Een locatieverbod voor Amsterdam, zoals het OM wilde, gaat de rechtbank te ver.

De strafeis hing samen met de grote impact van de bedreigingen op Gül, die tot de dag van vandaag bang is, aldus het OM. De 23-jarige schrijfster zelf eiste een symbolische schadevergoeding van 500 euro, die is toegewezen.

Onveilig

Gül, die net als Ö. niet aanwezig was bij de uitspraak, noemt het vonnis teleurstellend. “Omdat ik geen zekerheid heb gekregen dat ik echt veilig ben. Hij heeft geen verplichting gekregen een enkelband te dragen en geen locatieverbod voor Amsterdam opgelegd gekregen. Hij kan straks in de trein stappen en naar me toe komen, ook al is er een contactverbod.”

Gül hield aan de rechtszaak niet het gevoel over dat Oguz Ö. berouw heeft. De excuusbrief die vorige maand namens hem werd voorgelezen in de rechtszaal, vond ze niet oprecht klinken. “Zijn advocaat was betrokken bij het opstellen daarvan. Wie zegt dat dat zijn woorden waren? Gedurende de rechtszaak straalde hij desinteresse uit.”

Daar komt bij dat Ö. in het verleden ook anderen heeft bedreigd. Dat hij volgens de rechtbank persoonlijkheidsstoornissen heeft en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is, stelt evenmin gerust. “Eigenlijk is hij een ongeleid projectiel. Ik kan uit dit vonnis geen enkele hoop putten dat ik nu veilig ben.”

Schuiladres

De bedreigingen begonnen in februari dit jaar, pal na het verschijnen van Güls boek Ik ga leven. Een maand lang werd de schrijfster digitaal bedreigd door Ö. Dat droeg ertoe bij dat ze uitweek naar een schuiladres.

Gül ontving meer dreigementen. Vooral sommige Turkse Nederlanders voelden zich beledigd door haar roman. Daarin beschrijft ze haar jeugd in een streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West en is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities.

Ö., die het boek niet heeft gelezen, stuurde via vier Instagramaccounts berichten naar Gül (23). Naast foto’s van vuurwapens, waaronder een AK47 met de tekst ‘S4H’ (Sharia4Holland), schreef hij: ‘Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland’ en ‘Sharia4holland is aanwezig in Amsterdam we weten hoe je eruitziet’.

De 19-jarige Ö. uit Noord-Brabant schreef Gül ook dat hij haar ‘op de meest barbaarse manier’ zou onthoofden ‘in de naam van Allah’.

Beginnende radicalisering

Tegenover de rechtbank zei Ö. woede te hebben gevoeld over Güls boek en dat hij haar angst wilde aanjagen. Hij ontkende extremistisch gedachtegoed aan te hangen.

Ook volgens de rechtbank is daar geen sprake van. Ö. heeft een beperkte kennis van de islam en is makkelijk beïnvloedbaar. De hoop is dat intensieve begeleiding en behandeling daartegen helpt.

Hij heeft autisme, adhd en een identiteitsprobleem, en is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank nam het advies van het OM over om hem te berechten volgens het jeugdstrafrecht, waarbij de nadruk ligt op behandeling en begeleiding van daders.

Ö. had nog geen strafblad. Zijn advocaat meent dat er geen terroristische motieven waren. Volgens haar waren zijn berichten veelal niet serieus bedoeld.