‘Verdachte moord Peter R. de Vries wilde foto’s van rechters voor ‘bovennatuurlijke beïnvloeding’’

Dat melden Nu.nl en de Volkskrant. Nu.nl heeft een verslag van een afgeluisterd gesprek ingezien waarin M. zijn broer verzoekt om screenshots te maken van de foto’s en namen van de rechters en griffiers. Het verslag is toegevoegd aan het procesdossier. Het gesprek tussen M. en zijn broer vond plaats in mei van 2022, toen M. vastzat voor betrokkenheid bij een poging tot moord in Zeewolde. Op 5 oktober 2021 werd op klaarlichte een Poolse man onder vuur genomen met een automatisch wapen. M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en hem een wapen hebben geleverd.

Op Krystian M.’s verzoek zou zijn broer Maciek M. hebben geantwoord dat hij al drie foto’s in bezit heeft met de namen van de rechters en de griffier van de ‘zaak van de zwarte’ en een foto met de namen van de rechters en de griffier van ‘deze zaak’. Daarbij doelt hij vermoedelijk op de zaak over de poging tot moord in Zeewolde en die van de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie zegt tegen Nu.nl dat ze meerdere soortgelijke gesprekken heeft opgevangen. Ze heeft geen aanwijzingen dat de foto’s met derden zijn gedeeld.

Justitie concludeert op basis van de gesprekken dat het geen voorbereiding op of een poging tot bedreiging is. Het doel zou het ‘ritueel beïnvloeden’ zijn van de rechters, als een soort voodoo, concludeert het OM volgens de Volkskrant na een risico-inschatting.

M. werd ten tijden van de gesprekken nog niet verdacht van de moord op Peter R. de Vries. Daarvoor werd hij afgelopen juli aangehouden. De 27-jarige Pool uit het Gelderse Ochten zou, mogelijk in opdracht van hoofdverdachte Ridouan Taghi, van afstand de vermoede uitvoerders hebben aangestuurd.

Peter R. de Vries, misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in de strafzaak Marengo tegen Taghi, werd op 6 juli op de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

