Telecomwinkel in De Clerqstraat dicht na vondst 13 kilo cocaïne en heroïne

Een telecomwinkel in de De Clerqstraat in West is vrijdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten vanwege de vondst van dertien kilo cocaïne en heroïne. De sluiting geldt per direct voor zes maanden.