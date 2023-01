Oom doodgeschoten Antwerps kind krijgt acht jaar voor import cocaïne

Beeld AP

De rechtbank in Antwerpen heeft de 28-jarige Younes ‘El Magico’ E.B. veroordeeld tot acht jaar cel en 32.000 euro boete voor de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Hij is een oom van het 11-jarige meisje uit de Antwerpse deelgemeente Merksem dat eerder deze week werd doodgeschoten bij een schietpartij die vermoedelijk met een drugsoorlog verband houdt.

E.B. stond voor de rechter met Zouhair L. (28) en een medewerkster van het havenbedrijf, de 35-jarige Mara D.S., die betrokken werd bij de cocaïnesmokkel. L. kreeg zes jaar cel en 20.000 euro boete, D.S. drie jaar voorwaardelijk en 8000 euro boete. Het drietal werd twee jaar geleden opgepakt nadat de politie communicatie tussen hen had onderschept over een container verdovende middelen die in aantocht was.

Dat gebeurde nadat de Nederlandse en Belgische politie de bij de onderwereld populaire versleutelde communicatiedienst Sky ECC hadden weten te kraken. Ze konden wekenlang meelezen en daardoor liquidaties voorkomen, drugstransporten onderscheppen en uiteindelijk tientallen verdachten aanhouden.

‘Grote vis’

Younes E.B. staat op 2 februari opnieuw terecht in een zaak over de invoer van cocaïne, samen met zijn broers Othman en Nordin en tien andere beklaagden. Younes werd in 2019 al eens veroordeeld tot vijf jaar cel voor overtredingen van de drugswet en lidmaatschap van een criminele organisatie. Zijn broer Othman wordt door justitie als een ‘grote vis’ beschouwd, maar hij houdt zich al tien jaar in Dubai op.

Na de dood van het 11-jarige dochtertje van zijn zus, zei Othman in de Gazet van Antwerpen: ‘Wij zullen samen met de politie en het gerecht zoeken naar de daders.’ Bij de schietpartij in Merksem raakten twee oudere zussen van het meisje en de vader gewond.

