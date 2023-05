OM eist twee keer levenslang voor liquidaties en doodschieten stagiair buurthuis Wittenburg

In een jas van Randall D. was een tijd na de schietpartij door de politie afluisterapparatuur geplaatst, nadat hij was vrijgelaten uit voorarrest in de zaak over de liquidatie van Lucas Boom. Hij lijkt met een vriend te spreken over het petje dat bij de uitbrandende BMW was aangetroffen. Ook zegt hij, volgens justitie over Emylio G.: "Deze man schiet op kinderen. Voor deze shit gaat deze man naar binnen."

Randall D. zegt dat 'De Chinees' doelwit Gianni L. meteen zag en 'tadadap, tadadap' deed, kennelijk met de kalasjnikov. Zijn uitspraken passen volgens justitie bij het haperen van het pistool dat hij zelf had.

"Het was makkelijk geweest het doelwit te doden toen hij over de vloer kroop," zegt Randall D. Dat moet volgens justitie gaan over Emylio G. die doelwit Gianni L. neerschoot, maar hem vervolgens de kans gaf te vluchten.

"Hij heeft die vent beschoten om niks," zegt Randall D. ook, volgens justitie over Mohamed Bouchikhi. "Hij heeft iemand gepakt van alleen maar 17."