Live | Lucas Boom werd met oorlogstuig afgemaakt voor de ogen van tientallen kinderen

Randall D. gebruikte van 24 maart 2015 tot 24 september 2015 volgens de aanklagers 'actief' een Blackberry met een Amerikaans mobiel nummer. Die was geactiveerd in een belwinkel in Amsterdam-Zuid die voorheen werd gekoppeld aan de in mei 2014 geliquideerde Amsterdamse beroepscrimineel Gwenette Martha en diens getrouwen – die de winkel tot in 2017 voortzetten. Deze belwinkel dook voortdurend op in dossiers over zware midrijven, en verkocht ook PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy).

Justitie ziet in de gebruiksgegevens van die Blackberry extra aanwijzingen dat Randall D. in de weken na de liquidatie van Lucas Boom voor drie weken naar Curaçao vertrok. De officieren zijn er van overtuigd dat Randall D. de PGP-Blackberry voor de moord op Lucas Boom gebruikte om te communiceren met medeverdachten die in dezelfde periode vergelijkbare toestellen hadden aangeschaft in dezelfde belwinkel.