Live | Liquidatie Lucas Boom: met oorlogswapens afgemaakt voor de ogen van tientallen kinderen

Emylio G. had volgens de aanklagers in de bewuste nacht telefonisch contact met Flaneur en haalde hem op. Alles 'wijst op een plan dat is uitgevoerd' waarin Flaneur 'van achteren en van dichtbij door zijn hoofd is geschoten'. Tevoren was ook al een scooter met een gestolen kenteken geregeld, en spullen om de scooter na de moord in brand te steken. De officieren van justitie zien in G.'s geval bewijs voor moord, die hij pleegde 'samen met minstens één medeverdachte'.

In de gevangenis, waar hij een straf van 14 jaar en 5 maanden uitzit voor het plegen van grof geweld, had Emylio G. recent een telefoon waarmee hij sprak over het regelen van 'een pipa (pistool)', 'een waggie (auto)' en geld. Iemand moest kennelijk 'in de benen worden geschoten'. De officier: "Alles wijst op een levensgroot recidiverisico."